David Villa se vuelca con el Langreo para garantizar su supervivencia

Se pedía desde hace meses y cumplió. La estrella David Villa, criado en Langreo, se ha sumado a la campaña de crowdfunding "Salvemos al Unión", permitiendo que la iniciativa alcance los objetivos marcados por la nueva directiva para hacer frente a una deuda que había llevado al club a una delicadísima situación económica. De esta forma, la colaboración del exfutbolista, junto con todos los que han formado parte de la financiación colectiva, ha llevado al club a alcanzar la cantidad necesaria para liquidar su deuda a corto plazo. Un primer paso importante, sobre todo, en lo anímico, tras ese descenso a Tercera Federación.

Desde que el club expuso el momento crítico que vivían sus arcas en la asamblea general de socios, todo el pueblo se volcó. Aficionados del Unión, comercios, simpatizantes del fútbol y otros exfutbolistas como Abel Bretones -que aportó 10.000 euros- ayudaron al Langreo a terminar la temporada y, todos juntos, con la inestimable ayuda de Villa, han puesto fin a esa deuda a corto plazo que complicaba la viabilidad futura del club.

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Meses de contactos

Villa no era ajeno a la difícil situación que vivía el club en el que se formó. La actual directiva, con Adrián Torre como presidente desde hace semanas, lleva en contacto con el exfutbolista y su equipo desde el inicio del proceso para trasladarle la realidad del club. La preocupación y sensibilidad del ex delantero internacional con la situación del equipo en el que se formó ha cristalizado en la aportación de una cantidad definitiva para garantizar la supervivencia del Langreo.