El entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, ante el play-off frente a Gipuzkoa: "Asturias se merece a un equipo como este"

El Alimerka Oviedo revive estos días unas sensaciones que hacía cuatro años que no experimentaba. Esa sonrisa inquieta del que va a jugar un play-off de ascenso a la ACB, esa tranquilidad impostada, como si en la cabeza de cada uno de los que componen la plantilla no pasara una y otra vez lo que puede comenzar a suceder el viernes (20:00 horas) ante el Gipuzkoa Basket en San Sebastián.

La temporada, pase lo que pase en esta eliminatoria, habrá sido excelente, para celebrar y rememorar, pero la expresión corporal de los jugadores, que estuvieron en la presentación del play-off que organizó el club en el concesionario Renault Oviedo Uría Motor, reflejaba esa calma previa a una batalla a la que todos acuden con el convencimiento de que tienen al menos tantas fuerzas como el enemigo. Ninguno de ellos quiere que lo que están viviendo esta temporada se acabe antes de tiempo.

Javi Rodríguez: “Ahora viene lo bueno”

Fue Javi Rodríguez, entrenador del equipo de Oviedo, el que puso palabras a lo que está en las cabezas de casi todos los que están en el club: "Está siendo un año maravilloso, un año que hay que saber valorar y disfrutar, pero sobre todo hay que aprovecharlo y este es el momento de aprovecharlo porque ahora viene lo bueno y, como dije hace tiempo, no sabemos cuál es nuestro límite, lo veremos, pero estoy convencido de que lo vamos a dar todo juntos".

Un momento así es también el adecuado para hacer balance, para mirar hacia atrás y pensar por dónde se ha pasado, algo que también quiso hacer el técnico gallego: "Hubo aquí momentos complicados, cuando vine hace ya casi tres años tuvimos que reconstruir muchas cosas, el club tuvo que reinventarse, volver a crecer, volver a construir, a poner unos cimientos y este es el resultado de un muy buen trabajo que se ha hecho en todos los apartados que componen la entidad, a todos los niveles, desde hace tres años".

Pero, por encima de todo, Javi Rodríguez espera que sean partidos para "disfrutar": "Hay que disfrutarlo y creo que honestamente nos lo merecemos, el equipo, el club, la ciudad, nuestros aficionados, nuestros abonados y aficionados y toda la gente en Asturias se merece a este equipo y venir a disfrutar de un espectáculo como es cada dos fines de semana en el Palacio de los Deportes".

El Palacio de los Deportes, símbolo del crecimiento

Ha pasado un año y unos pocos días desde que el Alimerka Oviedo se despidió de Pumarín, donde había jugado desde su fundación, para trasladarse al Palacio, donde esta temporada está asistiendo una media superior a 4.500 espectadores por partido, y a eso quiso hacer referencia el presidente de la entidad, Fernando Villabella: "Estamos en un momento donde solo los más optimistas pensábamos que podríamos llegar a estar en una instalación, el Palacio de los Deportes, con cerca de 5.000 espectadores de aforo".

Villabella quiso agradecer todo esto que ha sucedido a la "tozudez de Ferdi (Fernando García, director general del club) y al equipo, que, "si no hubiera metido canastas, esto se hubiera deshecho. Es el trabajo del club, el trabajo de Ferdi, el trabajo de Javi y el de los 12 chicos que han sido capaces de mantener viva la llama del baloncesto en Oviedo y en Asturias", añadió el presidente.

Noticias relacionadas

El capitán del equipo, Raúl Lobaco, en representación de la plantilla, quiso dejar claro que a partir del viernes por su esfuerzo no va a quedar: "Hemos hecho un gran esfuerzo para estar aquí, toca disfrutarlo, intentar llegar lo más lejos posible e ir a por todas".

Los abonados pagarán 15 euros El Alimerka Oviedo ha hecho público el precio de las entradas para el partido del viernes 22 de mayo (20:00) en el Palacio de los Deportes. Los abonados adultos pagarán 15 euros y 10 euros los menores de 18 años. Los no abonados pagarán 25 euros los adultos y 15 los menores de 18 años. Todos los que compren la localidad recibirán el regalo de una bunfanda conmemorativa.