La resaca de una goleada que trae cola en la Tercera asturiana: "No metían el pie, no había intensidad… cualquiera que vea dos partidos de fútbol lo sabe"

El agónico final en Tercera, con el último puesto del descenso en juego, sigue dando de qué hablar. La goleada del Gijón Industrial al Colunga (6-2), que desciende al Lenense por arrastre, ha generado numerosas reacciones dentro del fútbol asturiano. Un resultado llamativo que se ve de forma diferente dependiendo el prisma. Para el principal afectado, el Lenense, se trata de "una sorpresa muy grande", mientras que el conjunto fabril "no vio nada raro". Por su parte, el Colunga trata de defenderse, expone que tuvo muchas bajas y que no es culpable de nada. "Tuvieron 34 jornadas para salvarse", explican.

El Indus tenía una hazaña muy compleja por delante. Necesitaba una derrota del Lenense y recortarle cuatro tantos en el goal-average general para superarle en la tabla y evitar el descenso por arrastre tras la pérdida de categoría del Langreo en Segunda Federación. El equipo de Pola de Lena perdía 0-1 en El Sotón ante el Sporting y los gijoneses lograron golear en Santa Cruz al Colunga. Superado el minuto 90, el cuadro fabril necesitaba un tanto más y Saha fue el héroe de la salvación para poner el 6-2 final. "No me gusta entrar en polémicas, pero si tuviese que definirlo de alguna manera es de una sorpresa muy grande", expresa Manuel Ángel García, presidente del Lenense, quien lamenta la falta de acierto de los suyos. "Tuvimos nuestras ocasiones, su portero fue el mejor y paró varias muy buenas. Sobre los chavales no tengo ningún reproche, dieron todo lo que tenían".

El Lenense, sorprendido

Lo que más sorprende al directivo lenense es la capacidad anotadora del Industrial, un aspecto que no había sido su fuerte durante el curso. "Son un equipo muy parecido a nosotros, ni siquiera llegaban al gol por partido de media y han metido casi el 20% de sus goles el domingo. Yo no vería a mi equipo capacitado para meter seis goles, y no creo que seamos peores que ellos", confiesa. Pero no es lo único que le llama la atención. "Me parece un poco surrealista que su segunda parte empiece cinco minutos después. Su gol de la permanencia llega cuando nuestro partido ya había acabado".

García también critica el homenaje a Mateos, portero de 70 años que jugó la pasada jornada con el Colunga, desde el punto de vista deportivo. "Esta es una competición nacional y un escaparate que tenemos en Asturias hacia toda España. Si haces eso das generas la sensación de que aquí ya se acabó" y, tras revisar el partido, entiende que no dieron su máximo. "Era un poco de vamos porque tenemos que ir, de que el cole ya se acabó y no hay que estudiar. No metían el pie, no había intensidad… cualquiera que vea dos partidos de fútbol lo ve".

Además, lamenta que hace un par de jornadas jugaron contra ellos en unas condiciones muy distintas (3-3). "Jugaron con mucha intensidad. No puedes venir a Pola de Lena como si fuese la Champions cuando ya estabas salvado y después hacer esto. Todos tenemos que jugar con las mismas cartas". Por último, habla de un vestuario "anímicamente destrozado" y de la difícil papeleta que tiene el club durante el próximo mes, pues depende de que un asturiano ascienda a Segunda Federación para salvarse. "Estamos en una tesitura difícil, ¿ahora cómo planificas? No sabemos si hacer una plantilla de Tercera o de Preferente porque no sabemos dónde vamos a jugar".

El Indus, alegre

La felicidad va por barrios, y en La Calzada todo era ilusión. "Tenemos una gran alegría porque no fue una temporada fácil. Nos quitamos una mochila con un peso muy grande", reconoce Rafael Menéndez, presidente del Gijón Industrial, quien aprovecha para agradecer el apoyo de los casi 1.000 espectadores presentes en Santa Cruz. El dirigente confiesa que "no veía descabellada" la hazaña, aunque hubo momentos de suspense. "Cuando el Colunga se queda con diez y nos mete el 4-2 lo vi jodido porque el equipo no estaba bien en el campo".

Sobre la goleada, Menéndez admite que "no somos de marcar muchos goles", pero "los jugadores estaban enchufados desde la llegada del nuevo míster". Y defiende en todo momento la actitud del Colunga. "No vi ninguna cosa rara en el campo. Invito a que la gente vea el partido. Vi a un Colunga que metía la pierna, que nos empató y nos marcó con diez", destaca. También reconoce que en el fútbol existe la suerte. "De 100 veces lo logramos una y fue el domingo. Los astros estuvieron a favor". Y le duele todo lo que se está hablando en estas últimas horas. "Le quitan valor a un grupo de gente que salió motivada y a por todas. Teníamos claro que había que golear", zanja.

El Colunga se defiende

El equipo más salpicado fue el Colunga, que sin jugarse nada se llevó todas las críticas, como la del periodista lenense Heri Frade en el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope. "Vaya tela de partido. Este es el equipo que se jactaba de valores y que la semana pasada puso a un portero de 70 años… (en referencia a Ángel Mateos). Dieron un aroma de fin de fiesta que yo sabía que iba a acabar en esto", afirmó Frade en antena.

Noticias relacionadas

Desde la directiva del Colunga admiten que "no están contentos con el resultado ni con el juego", pero explican que "tuvimos dos jugadores sancionados y cuatro lesionados" y que por eso no pudieron sacar su mejor equipo sobre el césped. Aún así, no entienden todo el revuelo formado ni el enfado del Lenense. "No pueden echarnos la culpa por descender porque hubo 34 jornadas. Si hubiesen ganado alguno más se habrían salvado", ni tampoco por Ángel Mateos. "Parece una pataleta de un niño pequeño. En ese partido no adulteramos la liga y no tiene nada que ver con lo del domingo. Nuestro equipo estaba salvado y la motivación, por mucho que uno quiera, no era la misma", finalizan.