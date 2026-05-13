La ambición marca el camino del Mosconia: los pasos hacia la SAD, un play-off 21 años después y todo un pueblo volcado hacia el ascenso

No es una semana cualquiera para el Mosconia. 21 años después, el conjunto moscón vuelve a pelear por el ascenso a la antigua Segunda B (ahora Segunda Federación), un desafío que se vive con especial ilusión en Grado. Los de Josmay lo hacen inmersos en un proceso de reconversión del club en sociedad anónima deportiva (SAD), con lo que se convertirían en el cuarto equipo asturiano con esta estructura tras Oviedo, Sporting y Avilés. Un paso adelante ambicioso que se vería reforzado con el salto de categoría. "Conseguirlo sería un sueño para el club y serviría para refrendar todo el trabajo que se está haciendo en la sombra", explica Gonzalo de la Fuente.

Precisamente, el central de 42 años atesora tanta experiencia en este tipo de eliminatorias que ni se acuerda de cuántos ha jugado. "Creo que unos seis", confiesa. Enfrente estará el Covadonga, segundo clasificado con 80 puntos -25 más que los moscones-, un rival que en circunstancias normales "habría ascendido de manera directa", pero que nada pudo hacer ante el año histórico del Llanera. "De manera objetiva, el Cova me parece el favorito. No es por pasar el testigo simplemente por cortesía, lo pienso de verdad", dice el central, que destaca su profundidad de plantilla, un bloque de muchos años y su temporada regular.

Todo el pueblo llega con mucha ilusión y "con ganas de sentir que puede pelear por subir una categoría", pero para ello el Mosconia tendrá que sobreponerse a numerosos problemas. "Llegamos más justos porque tenemos muchos lesionados graves (varios de rodilla y musculares) y aunque recuperemos a alguno no van a rendir al 100%. Hemos vivido un último tercio de temporada complicado", prosigue.

La ambición marca el camino del Mosconia

Este tipo de eliminatorias siempre se deciden por detalles, pero De la Fuente destaca varias claves para conseguir el ascenso. "Es importante tener estabilidad y un buen grupo" y comenta una pequeña debilidad. "Ellos nos superan en experiencia porque para muchos de nuestra plantilla será su primer play-off. Eso en los altibajos que pueda haber se nota mucho", confiesa.

Los motivos de convertirse en SAD

Ese posible ascenso sería un impulso importante para la SAD que esperan constituir en los próximos meses. Un ejemplo más de "los muchos pasos adelante que está dando el club en muy poco tiempo", termina De la Fuente. Uno de los principales impulsores de esta medida ha sido Juan Antonio Fernández, secretario del club, que explica a LA NUEVA ESPAÑA los motivos de este importante avance. "Hace años quizá no era tan necesario, pero en el contexto actual del fútbol, incluso en los clubes modestos, hay una mayor exigencia económica y estamos obligados a adaptarnos para seguir siendo ambiciosos", asegura.

El directivo recuerda que en el último año habían puesto esta opción encima de la mesa en varias ocasiones porque "creemos que el Mosconia necesita una estructura jurídica que le permita crecer con mayor estabilidad, profesionalización y capacidad de atracción de recursos", aunque explica que, para la junta, "lo prioritario es que la esencia del equipo y su vínculo histórico con Grado quede completamente blindado en la nueva reconversión". "El sentimiento Moscón y el arraigo y la entidad del club ni están en venta ni están en discusión", destaca.

El proceso no será inmediato, aunque desde que se aprobó en la asamblea de febrero se esperaba completar este paso en un plazo de entre seis y nueve meses (si se cumplen los plazos previstos). "Dar este paso es una responsabilidad grande y no todos los equipos consideran que sea su mejor opción, pero en nuestro caso sí lo es", asegura Fernández, que comenta los beneficios que esperan tener al convertirse en SAD. "Nos permitirá tener una estructura jurídica más clara, profesionalizada y atractiva para posibles inversores", asegura sobre el ámbito institucional, mientras que en el deportivo esa estabilidad económica se traduce en "mejores condiciones para la plantilla y a la hora de competir con garantías".

En la primera fase, el club intentará cubrir el capital social a través de los socios, que podrán adquirir acciones a un precio inferior "por su apoyo al club", y en la segunda los mismos socios podrán ampliar su participación. "Si somos capaces de cubrirlo, genial, sino podrán entrar patrocinadores o inversores", explica Fernández. "Estamos abiertos a la entrada de un inversor principal que aporte estabilidad y capacidad financiera, pero siempre bajo el marco que establezcan los estatutos y con la protección del arraigo del club en Grado. La prioridad es que cualquier inversor comparta el proyecto y los valores del Mosconia", dice el secretario.

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Los propios socios apoyan esta nueva medida y Juan Antonio Fernández celebra el apoyo que brindan al club en el día a día. "Cuando cogimos al club había unos 90 socios y actualmente estamos hablando de casi 500", celebra. Un respaldo que acompaña el gran rendimiento del equipo, que espera regresar a la antigua Segunda B 35 años después de su último ascenso. "Todos estamos deseando disputar este play-off porque hace muchísimos años desde el último", y trata de ser ambicioso con lo que está por venir. ¿Por qué no soñar con un salto de categoría?", termina.