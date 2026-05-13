La asturiana Iyana Martín, drafteada por la WNBA, dice adiós al Perfumerías Avenida sin desvelar su destino
"Mi primera parada ha sido Salamanca, ha merecido la pena, pero es la hora de continuar mi viaje", dice la base ovetense, emocionada, en su despedida tras dos años en el club y con la aspiración de jugar la Euroliga
La asturiana Iyana Martín, una de las baloncestistas más prometedoras del panorama europeo, deja el Perfumerías Avenida, el que ha sido su primer club profesional, después de que la entidad salmantina se quedase fuera de la Euroliga al perder en las semifinales ligueras frente al Casademont Zaragoza. Martin, que acaba de finalizar su segunda campaña en el Avenida, tenía un tercer de año de contrato condicionado a jugar en la máxima competición europea. «Mi viaje ha merecido la pena, (...) Me he tropezado, he aprendido y he disfrutado. Mi primera parada ha sido Salamanca. No quiero coger el tren, pero es el momento de seguir mi viaje», dijo Iyana a la hora de anunciar su despedida.
La mayor incógnita reside en saber qué camino tomará ahora Iyana, seleccionada en el número 7 del pasado draft de la liga profesional estadounidense por Portland Fire, una de las nuevas franquicias de la WNBA. Tras conocer su elección, la jugadora asturiana indicó su preferencia por descansar este verano antes de incorporarse a la concentración de la selección española absoluta que disputará el Mundial de Alemania. Por tanto, es probable que intenten su fichaje equipos españoles de la Euroliga, como el Girona. Mientras tanto, las Fire ya han iniciado la temporada, y en la noche del martes ganaron el primer partido de su historia. En la WNBA se encuentra también otra asturiana, Marta Suárez, aún sin debutar después de haber sido también elegida en el draft, con el puesto 16º por Seattle Storm, de haber sido traspasada a las Golden State Valkyries, cortada por la franquicia de San Francisco y en la actualidad con un contrato de jugadora de desarrollo con las Phoenix Mercury.
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