Los arquitectos del Alimerka Oviedo Baloncesto: "El éxito es el Palacio de los Deportes"

Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo, y Fernando García, director general, han liderado a un equipo de trabajo que ha llevado con éxito el traslado del primer equipo del club desde el polideportivo de Pumarín al Palacio de los Deportes. Pasar de menos de mil abonados y un aforo medio de alrededor de 1.200 espectadores a 3.500 socios y una media de asistencia de más de 4.500 personas no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo previo y del convencimiento de que había una masa social esperando por este salto. A que las cosas hayan ido bien ha ayudado mucho el rendimiento del equipo, que partía con el objetivo de mantenerse en Primera FEB y ha acabado sexto y disputando el play-off de ascenso a la ACB, que comienza mañana (19:30) ante el Gipuzkoa en San Sebastián.

¿Qué valoración hacen de la temporada en lo deportivo?

Fernando García: "En el plano deportivo, creo que es sobresaliente. El objetivo que teníamos marcado era mantenernos e intentar hacerlo una jornada antes que la temporada pasada y lo cumplimos con creces. A partir de ahí, como siempre, hemos trabajado con humildad pero con mucha ambición y nos planteamos llegar lo más lejos posible. Acabar en un triple empate en la quinta posición y poder disputar los play-offs es un éxito".

Fernando Villabella: "No es un éxito, es sobresaliente. Desde el punto de vista deportivo estamos súper satisfechos por cómo ha ido la temporada desde el inicio. Empezamos con esos problemas de dos o tres jugadores que se fueron, pero a partir de ahí fue todo fantástico. El grupo era muy bueno, Javi (Rodríguez, el entrenador) se convirtió una vez más en el líder del equipo y eso cohesionó muchísimo al grupo".

¿Y en lo social con el éxito de afluencia al Palacio?

F. G.: "El éxito de esta temporada es el Palacio, todo lo que ha pasado alrededor del Palacio. En un año de muchos cambios hemos conseguido llenarlo, que el aumento de la masa social sea considerable y que el reconocimiento que tiene el equipo en la ciudad y en toda Asturias sea mucho mayor. Eso nos puede dar un impulso para intentar seguir creciendo".

F. V.: "Sin duda, el Palacio de los Deportes ha sido lo que ha marcado el salto que hemos tenido esta temporada. Llevábamos tiempo preparándonos para que llegara este momento y creíamos que podía haber llegado incluso una o dos temporadas antes. Ferdi (Fernando García) lo tenía súper trabajado. El éxito es el Palacio, pero también el plan que diseñó para llegar hasta aquí. Luego está la monumentalidad de la instalación. No solo es que entren 5.500 personas, sino lo que transmite, es una instalación que llama muchísimo la atención"

Un año fuera de Pumarín y el crecimiento ha sido enorme

F. G.: "El día 9 de mayo se cumplió un año del último partido en Pumarín y lo recordamos con muchísimo cariño, pero lo que necesitaba el equipo, ya no para crecer sino para ser viable en la liga en la que jugábamos, era una instalación acorde. Aquí tenemos el Palacio y creo que hemos demostrado que, teniendo una instalación como esta, la gente quiere baloncesto no solo en Oviedo, en toda Asturias".

F. V.: "Yo dije hace muchos años que no queríamos ser un bonsái, sino un tejo milenario, y nos hemos trasplantado de la maceta del bonsái a un bosque donde ojalá podamos desplegar ese milenarismo. Pumarín era fantástico y todo lo que se pueda decir de Pumarín es poco, pero si queríamos seguir creciendo teníamos que venir a una instalación superior. Ferdi y yo hemos hablado muchas veces este año de que, en esta liga y esta temporada, jugando en Pumarín probablemente estaríamos en los puestos de descenso porque el nivel económico ha pegado un petardazo terrible y, si no es gracias a esto, no hubiéramos podido seguir esa rueda".

¿Cómo se hace para pasar de 1.000 a 3.500 abonados?

F. G.: "Hay que echarle muchísimas horas y montar un grupo de trabajo que pueda dar respuesta a toda la demanda que se generó alrededor del equipo. Empezamos en verano con la campaña de abonados y a nivel de comunicación se notaba que se estaba cociendo algo. Tuvimos la suerte de disputar los cuatro partidos de pretemporada en el Palacio y fuimos probando la instalación. Se cometieron algunos errores, pero con el ensayo-error los fuimos puliendo. A mediados de octubre se vio que era una instalación cómoda, operativa y que venía mucha gente a los partidos".

F. V.: "En mitad de la campaña o incluso antes de empezarla, me llamó Ferdi después de reunirse con la gente del club para preparar los números y me hablaba de un escenario de 3.000 abonados. Yo lo mandé a paseo porque me parecía una fantasmada. Ferdi y el servicio de deportes del Ayuntamiento de Oviedo han hecho un trabajo muy bueno, con muchísimo diálogo y comprensión. Y hablando del servicio de deportes hay que mencionar evidentemente a Conchita (Méndez, concejala de Deportes) y sobre todo a Paz Pendás (jefa de la sección de Educación y Deportes en el Ayuntamiento)".

¿Por qué tenían tan claro que esto podía funcionar?

F. G.: "Siempre he creído que hay sitio para el baloncesto en Oviedo y en Asturias y que se necesitaba un proyecto de esta envergadura para que la gente pudiera venir. Mucha gente estaba esperando el cambio al Palacio y nosotros hemos tenido la suerte de capitalizar el efecto de la inauguración. Venían quizá por curiosidad, pero con la buena marcha del equipo y la extraordinaria instalación que tenemos, con la comodidad para disfrutar de los partidos, se engancharon. Creo que no hemos tocado techo, sino que todavía estamos arrancando. Espero que la temporada que viene sean muchos más los abonados y que las entradas todavía sean superiores".

F. V.: "Suelo tener una tendencia a ser más realista. Pensaba que iba a venir más gente, sobre todo atraída por la instalación, porque el Palacio es casi como la Catedral de Oviedo, y a partir de ahí, según fuera el equipo, la gente se iría enganchando. Pensaba en unas entradas medias de 2.000 o 2.500 personas. El día del partido contra Estudiantes, con más de 5.000 personas aquí, ya lo veía mejor, pero seguía pensando que era por la novedad y el rival. Luego hemos mantenido una media de más de 4.500 personas. Me gustaría incidir en que aquí no viene solo gente de Oviedo, sino de toda Asturias".

¿Qué esperan del play-off?

F. G.: "Si estamos al cien por ciento podemos ganar a cualquier equipo. Los dos partidos contra Gipuzkoa han sido muy igualados y espero una tónica similar. Me encantaría que este primer fin de semana podamos asegurar disputar dos partidos en el Palacio. Y si no, que sea porque ganamos los dos en San Sebastián".

F. V.: "Los play-off son una competición distinta a la liga regular y no se puede analizar lo que va a pasar según lo que haya pasado antes. Siempre hay sorpresas. Lo que me deja tranquilo es lo que decía Ferdi: que el equipo compite contra quien sea y muerde en la cancha. Además, no tenemos ningún tipo de presión".

¿Le espera un buen futuro al Oviedo Baloncesto?

F. G.: "Diría que estamos en un momento muy bueno del club, pero lo mejor está por venir. Con la semilla que hemos sembrado aquí en el Palacio no queda otra que seguir creciendo. Nuestros planes son que el equipo pueda seguir mejorando y que el club continúe creciendo".

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F. V.: "Siendo fiel a mis principios, voy a ser más prudente y decir la típica frase de que lo importante no es llegar, sino mantenerse. La campaña del año que viene va a ser importante y será otro paso más para saber cuál es el futuro del OCB. Prefiero ser prudente y, como decía el gran Héctor Galán (exdirector general del Oviedo Baloncesto, ahora en el Monbus Obradoiro) ir "palipali" y con los pies en el suelo.