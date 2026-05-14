Brandeburgo, segundo reto para los piragüistas Ouzande, Lucía Val y Javi López

La selección nacional española de Sprint Olímpico de piragüismo inicia hoy el segundo reto de la Copa del Mundo de la especialidad tras el celebrado la pasada semana en Hungría. La cita se disputará hasta este domingo en Brandeburgo (Alemania) y Asturias contará con los kayakistas Sara Ouzande, Lucía Val y Javi López, que palearon la semana pasada en aguas magiares en la primera gran cita internacional de la presente temporada.

Asturias, presente en la Copa del Mundo de Brandeburgo

La I Copa del Mundo de Szeged (Hungría) se saldó con dos oros, una plata y tres bronces en este primer campeonato internacional de Sprint Olímpico de 2026, el primero puntuable para el ranking olímpico que será determinante para ir sumando puntos de cara a la clasificación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Sara Ouzande llega lanzada tras su oro en Szeged

Entre los buenos resultados cosechados, destacó la actuación de Sara Ouzande. La palista del Club Los Delfines de Ceuta se proclamó campeona y se colgó la medalla de oro en la final del K-1 200. Tras haber brillado, el sábado, en el K-4, Ouzande confirmó que es una de las palistas más en forma del panorama internacional actual.