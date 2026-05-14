El entrenamiento acaba con una degustación de quesos
La plantilla del Alimerka Oviedo Baloncesto recibió ayer una sabrosa visita. Representantes del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos se acercaron hasta el Palacio de los Deportes, donde compartieron un rato con los jugadores del equipo tras el entrenamiento en el que prepararon el partido de mañana (19:30) ante el Inveready Gipuzkoa Basket, el primero de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB. El Círculo Gastronómico quiso además agasajar al equipo con una degustación de quesos que los componentes de la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva agradecieron y disfrutaron. Energía para una dura serie que les medirá a partir de mañana al conjunto vasco al mejor de cinco encuentros.
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