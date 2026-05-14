El eterno capitán Víctor Pérez, ante el play-off del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Tienen que jugar sin presión"

Víctor Pérez (Sevilla, 1982) disputó ocho temporadas en el Oviedo Baloncesto (entre 2012 y 2020), en la primera de ellas logró el ascenso a la LEB Oro (ahora Primera FEB) y después ganó una Copa Princesa y disputó cinco play-off de ascenso a la ACB.

Icono de una época dorada del club, en la que Pumarín se convirtió en una fiesta y en la que se alcanzaron en dos ocasiones las semifinales para llegar a la élite del baloncesto español, el sevillano sigue dando guerra en las pistas desde Huelva, donde reside, con el CB Ad-Rem Onuba-Anystar, con el que juega en el equipo de veteranos y también, para no aburrirse, con el que pelea por subir a Tercera FEB.

Víctor Pérez y el recuerdo de la época dorada del OCB

Tantos años en el baloncesto hacen que para él un partido de Primera FEB o incluso de la ACB sea una forma como otra cualquiera de ver a los amigos: sigue de cerca la trayectoria del Oviedo Baloncesto y también la del Palencia, donde juega Álvaro Muñoz, con el que le une una gran amistad desde la etapa que compartieron en la capital del Principado. "El Oviedo Baloncesto ha hecho una temporada espectacular y encima están llenando casi todos los partidos en el Palacio con los aficionados fieles de Pumarín y con otros que se están sumando", explica alguien que era capaz de cambiar los partidos desde la línea de triple.

Para Víctor, la clave de este OCB está en haber mantenido "una base sólida de tres capitanes y haber acertado con los fichajes, eso te cambia de estar en la mitad de la tabla a meterte en los puestos de play-off". Fueron muchos los intentos de ascenso en los que estuvo implicado Víctor Pérez, pero sin duda el aficionado azul guarda en un lugar muy especial el primero, nada más llegar a la LEB Oro: "Ese equipo tenía una confianza en el compañero brutal, daba igual lo que pasara, todos íbamos a una, todos ayudábamos al de al lado y además era un equipo que tenía mucha hambre".

Puede que algo similar esté sucediendo 12 años después, en aquella ocasión con la explosión del pequeño Pumarín y ahora con el exitoso aterrizaje en el Palacio de los Deportes de Oviedo: "También tuvimos ese empuje de Pumarín, esas victorias in extremis que es algo que no se puede repetir, es imposible, la de Andorra, la de Clavijo, el play-off contra Palencia… eso marca al aficionado para siempre".

El Palacio y el reto del play-off ante Gipuzkoa

Víctor celebra ese "pasito" que ha dado el club trasladándose al Palacio de los Deportes: "Era necesario, lástima que no me pillara allí, el año en que ganamos la Copa hubiera sido brutal estar en el Palacio, pero lo importante es que la unión con el aficionado existe, que se está llenando y que se están haciendo las cosas bien". Al sevillano se le pone la piel de gallina solo de pensar lo que será el Palacio el viernes 22 de mayo cuando se dispute allí el play-off de ascenso: "Cuando pongan el himno de Asturias les va a dar un subidón increíble".

El excapitán del OCB, que ha pasado cinco veces por una situación como la que va a vivir ahora la plantilla azul, pide a los jugadores "que se quiten toda la presión": "Pumarín y el Palacio empujan, pero que se evadan del ambiente y sobre todo que dejen fuera cualquier presión". Un equipo al que Víctor ve con opciones de superar este reto: "Son capaces de ganar a cualquiera".

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También sabe, siempre sucede en un play-off, que delante tendrán a otro rival con confianza y con argumentos: "Gipuzkoa es un equipo duro, sin un referente claro, con muchos jugadores de la casa, un equipo sólido, tienen a Gaizka Maiza, que jugó conmigo aquí en Huelva, he estado en contacto con él y ellos también están en la ola buena, han quedado por encima de lo que esperaban, será complicado para el OCB pero no imposible".