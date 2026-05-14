El Floria Arena de Oviedo, centro de la Boccia regional con la celebración del campeonato de Asturias

El polideportivo Florida Arena de Oviedo se convirtió este viernes en el centro de la Boccia regional con el cuarto Campeonato de Asturias de este deporte que practican personas con discapacidad. La competición fue organizada por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA), contando con la financiación de la Dirección General de Actividad Física y Deporte, y la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo.

Resultados por categorías del Campeonato de Asturias de Boccia

Los resultados fueron los siguientes:

El pódium de la clase funcional BC1 lo formaron Alfredo Tejedor (Aspace Gijón), primero; Noemí García (Aspace Asturias), segunda; y Unai Soares (Aspace Asturias), tercero.

Por su parte, en la clase BC2, los primeros puestos fueron para Mauro López (Aspace Asturias), primero; José Carlos Verde (Aspace Gijón), segundo; y Xune Ramos (RGCC), tercero.

En la clase BC3, los tres primeros puestos correspondieron a Desirée Calderón (CAI Cocemfe), primera; Maite Sariego (Aspace Asturias), segunda; y Gonzalo Pezón (RGCC), tercero.

Finalmente, el pódium de la clase Open estuvo compuesto por: Abraham Augusto (Aspace Asturias), primero; Leyre Corrales (Aspace Asturias), segunda; y Javier Vidal (CAI Cocemfe), tercero.

En el acto de entrega de trofeos y medallas estuvieron presentes la concejala de Deportes de Oviedo, Concepción Méndez; el presidente de ASPACE Asturias, José Manuel Álvarez; y la directora técnica de FEDEMA, Beatriz Álvarez Valderrama.

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