El Fraga, con oficio, primer semifinalista de la Copa de la Reina de Gijón tras vencer a un combativo Cerdanyola (2-1)

El Fraga cumplió con los pronósticos que le señalaban como favorito y ganó el primer partido de cuartos de final de la Copa de la Reina que se celebra en Gijón. Eso sí, le costó más de la cuenta, en parte por el lógico cansancio tras haber disputado hace pocos días la final de la competición europea (se proclamó campeón continental el Coimbra el domingo) y en parte por la combatividad del Cerdanyola, seña de identidad del conjunto catalán.

Los árbitros no parecen estar para bromas y en la primera jugada del partido, cuando solamentre habían transcurrido trece segundos, mostraron tarjeta azul a Aina Arxe, del Fraga. Sin embargo, el comienzo incendiario no tuvo continuidad y la primera mitad transcurrió a un ritmo lento para lo que se acostumbra entre los equipos de élite. Dominaba ligeramente el Cerdanyola, pero fue el Fraga el que se puso por delante en una jugada aislada de la que sacó partido Carla Fontdegloria. Justo antes de que se llegase al descanso, los árbitros asturianos utilizaron por primera vez el sistema de revisión, que se estrenaba en una competición femenina en España. Lo hicieron para refrendarse en la decisión que habían tomado de anular un gol del Fraga porque una jugadora marcó el tanto con el patín.

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La segunda mitad fue mucho más animada. El Cerdanyola, viéndose por detrás, arriesgó más y pronto tuvo su premio. No se había llegado al cuarto minuto cuando un lanzamiento lejano de Gemma Solé fue desviado por Laura Valverde a la red. La alegría catalana duró 13 segundos, los que tardó el Fraga en montar el siguiente ataque, transformado por Adriana Soto. Quedaba todavía mucho, pero la tónica continuó: un Cerdanyola voluntarioso estrellándose contra la defensa o la portera del Fraga y un equipo oscense pendiente de sentenciar a la contra. Hubo varias opciones claras a favor del Cerdanyola, la más clara la falta directa de la que disfrutó a falta de ocho minutos. Gemma Solé lanzó la bola fuera y en el rechace se encontró con la buena intervención de Anna Ferrer.