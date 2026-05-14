Fraga y Vila-Sana, favoritos en los cuartos de final que abren la Copa de la Reina de hockey sobre patines

Palacio de Deportes de La Guía,jueves 14 de mayo a las 17.30 horas. Es el momento fijado para el inicio de la Copa de la Reina de hockey sobre patines, que alberga Gijón hasta el domingo. El Fraga y el Vila-Sana parten como los grandes favoritos de los cuartos de final del primer día de competición en sus enfrentamientos ante el Cerdanyola y el Manlleu respectivamente. El primer equipo dominante en entrar en liza será el Fraga, henchido de ánimo tras conquistar hace pocos días en Coimbra el título de la WSE Champions League. Lo hizo al derrotar en la final por un contundente 4-1 al verdugo del Telecable, el Benfica. El tanto de la asturiana Sara Roces para el equipo lisboeta, que ponía el momentáneo 2-1, no fue suficiente y el conjunto oscense ganó su segundo título europeo en las tres últimas temporadas. Enfrente, un Cerdanyola que este año se le ha atragantado al Telecable, al que le arrancó sendos empates en la OK Liga (1-1 en pista catalana y 2-2 en Mata Jove) y le venció en la última jornada de la fase regular del torneo continental (3-4). Si favorito es el Fraga en el primer cuarto de final, no lo es menos en el segundo el Vila-Sana, que a partir de las 20 horas se mide al Manlleu que dirige la exjugadora del Telecable María Díez, "Peke". El Vila-Sana, primer cabeza de serie en los play-offs ligueros, es asumido como la mejor plantilla, pero en las semifinales europeas cayó frente al Fraga.