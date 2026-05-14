Guillermo González, el mejor estreno en el Regional de santos en el Chas

Guillermo González, a lomos de "Tempo di Silenzio Mesie", resultó vencedor de la prueba de caballos de 7 años, la mayor de las celebradas ayer en la primera jornada del Campeonato de Asturias de saltos en el Club Hípico Astur (Chas). El jinete de Fombona (Gozón), sin penalizaciones, invirtió en el recorrido un tiempo de 71.67 segundos que le otorgó el primer puesto, por delante de Ignacio García y "Anthos van´t Vossenhof Z", que paró el cronómetro en 75.15, y de Fernando Sánchez, que con "Jumping Jack de Maeza" registró 79.37. Fueron los tres únicos binomios sin penalización.

Por lo que se refiere a los caballos de seis años, el vencedor fue Jairo Junquera montando a "Kaiser de Maeza", con un tiempo de 70.31 segundos. Completaron el podio Fernando Sánchez, en esta ocasión con "Tyler de Sorribas" (71.9 de tiempo), y Javier Gutiérrez con "Darko de Roanne Jr". Solo fueron penalizados los binomios clasificados entre los puestos noveno y decimosegundo.

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Jairo Junquera fue también el primer clasificado en caballos de cinco años, en esta oportunidad a lomos de "Lillyfee de Maeza". Invirtieron en el recorrido un tiempo de 69.92 segundos. Segunda fue la amazona Rosa Daniela de la Huerga, que montaba a "Vitalien CC" y marcó 70.02, y tercero Ari González con "Visama Sota" y un tiempo de 73.65. La prueba inicial del campeonato fue la de caballos de 4 años, que dominó Leopoldo Ardura con "GK Couros" en primera posición y con "Sky-Blue" en segunda. Tercero fue Igor Maestre con "For Shine de Orviz". La mañana se dedicó a la inspección veterinaria a los caballos que iban a participar después y la tarde a revisar a los que compiten hoy. El jueves está programada la segunda clasificativa de caballos jóvenes y la primera de clásicos, veteranos, adultos y juveniles.