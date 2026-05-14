El incombustible del Caudal que acumula más de 90 partidos consecutivos como titular: “Llegamos al play-off con un equipo hecho para subir”

Hace 10 años, como juvenil de segundo año, formó parte del último Caudal que subió a la antigua Segunda B y ahora lo hace como uno de sus referentes. Borja Rodríguez (Mieres, 1998) es el único mierense en la plantilla caudalista y en las últimas dos temporadas ha partido como titular en los 88 encuentros ligueros. Un incombustible de la Tercera asturiana que, junto al técnico Adri González, va a por su cuarto play-off consecutivo. La primera parada será en su casa, el Hermanos Antuña, ante un imprevisible Sporting Atlético.

Llegan las mejores semanas de la temporada

Tenemos muchas ganas. Es el momento que llevamos esperando todo el año porque desde el mes de noviembre ya sabíamos que no íbamos a ascender directos.

Y con el Caudal en su mejor momento

Sobre todo de cabeza porque ya veníamos mentalizados de que íbamos a tener que pasar por aquí para ascender. Está claro que el objetivo del equipo era subir, a todos nos hubiese gustado hacerlo por la vía rápida, pero hubo un momento de la temporada en el que ya quedamos muy lejos del Llanera y el Cova.

Muchos creían que lucharían por el ascenso directo, ¿qué ha faltado?

Las temporadas las tienes que valorar estadísticamente y por resultados. Por un lado es verdad que no pudimos pelear por la liga, pero por otro somos un equipo que estuvo todas las jornadas en el play-off. A lo mejor el cambio de campo nos pudo afectar. Este año nos costó un poco al principio adaptarnos al nuevo estilo de juego y perdimos muchos puntos. No es una temporada tan buena como muchos podíamos esperar, pero no es una campaña mala porque siempre fuimos muy regulares y no le perdimos la cara. Si tuviese que darle una nota, hasta el momento le daría un 7.

Enfrente estará el Sporting Atlético, un rival impredecible

Es un filial, con todo lo bueno y lo malo que tiene. La juventud igual en un play-off alguno puede pensar que pueden pecar de inexperiencia o ponerse nerviosos, pero también puede ser que esa ‘ignorancia’ les haga tomar riesgos y si les sale bien nos pueden hacer mucho daño. Ellos son un equipo bien trabajado, hasta hace nada tuvieron una racha espectacular y tienen la misma obligación que nosotros de ascender, sobre todo viendo también que está el Sporting C por debajo igual tienen un extra de presión.

Y la vuelta será en Mareo, ¿condiciona?

Realmente no creo que afecte mucho, Mareo va a ser muy similar. Tal vez con las experiencias que tuvieron años atrás ante L’Entregu o Lealtad puede llegar a sentir presión.

¿Ve a algún favorito en el play-off?

El play-off será impredecible como siempre, todo se iguala, Ya se vio el año pasado que éramos los claros favoritos y llegó aquí el Lealtad y en 10 minutos nos explicó cómo iba la película. Hay que gestionar muchas emociones y también entender una parte clave: cualquier error que cometas puede ser penalizado y en una eliminatoria de 180 minutos no hay margen. Ojalá nos salga de cara porque nosotros llegamos con un equipo hecho para subir.

¿Cuál diría que es el principal argumento del Caudal?

Que somos una plantilla experimentada. El año pasado con el Lealtad recibimos una decepción muy gorda y eso a muchos nos sirvió de aprendizaje.

¿Se vive de una forma más especial al ser el único mierense en plantilla?

Evidentemente sería precioso poder ascender con el Caudal, pero cualquiera de los jugadores que estamos en la plantilla sentiría de la misma manera el ascenso. De cara a la cantera está bien que haya referentes entre comillas de Mieres y ojalá con el paso de los años pueda seguir saliendo gente de arriba. El año pasado ya debutaron varios juveniles, este año lo hizo Chus, y está bien que ellos vean que hay gente de Mieres y que si lo hacen bien pueden contar con minutos

Lleva más de 90 partidos seguidos jugándolo todo

Soy de la vieja guardia de Adri (se ríe). Cuando llegó a Mieres nos dio la confianza a varios de nosotros y también influye que en mi posición no hay un recambio natural. Además me están respetando las lesiones y en un equipo con esta calidad los esfuerzos son menores.

Precisamente lleva cinco años seguidos con Adri en el banquillo y acaba de ser renovado

Es una declaración de intenciones del club de cara a la próxima temporada y, sobre todo, de cara a esta, porque son épocas en las que salen rumores y es una forma que tiene el club de ponerle fin a ellos y de esta manera podrá trabajar mejor. Ojalá salga bien.

Y cuatro promociones seguidas, ¿cuál es la clave?

Hay que gestionar emociones porque en todos los que he jugado siempre ha habido momentos en los que ves fuera. Va a decidirse por cosas puntuales y en esas lagunas que pueda tener el rival es cuando tienes que hacer sangre. La eliminatoria también hay que afrontarla como que hay un partido de vuelta. Y no es una mentalidad de perdedor, pero ir un partido de vuelta perdiendo por uno es mucho mejor que hacerlo por dos.

El Caudal lleva ocho temporadas sin pisar la antigua Segunda B ¿cómo se explica?

Yo puedo hablar de lo que he vivido en los últimos años, en los que el club lo está haciendo muy bien, teniendo paciencia y siendo realista. La historia es muy importante, pero hay que vivir en el presente y hay otros equipos que en épocas pasadas no eran candidatos y ahora sí. Se están haciendo las cosas bien y debería ser ese referente y, poco a poco, se va cogiendo esa onda.

¿Qué supondría lograr el ascenso?

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Sería un premio para mucha gente. No solo para la plantilla y el cuerpo técnico, también para todos los que trabajan en la sombra en el club y para los que ya no están. Sería muy bonito y Mieres se lo merece.