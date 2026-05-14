Natasha Lee vuelve al escenario donde arrebató el título europeo de 2017 al Solimar: "El Palacio es perfecto, está hecho para que la gente nos empuje hasta lo más alto"

Un pequeño escalofrío recorrió ayer el cuerpo de Natasha Lee, entrenadora del Telecable, cuando entró en la pista instalada en el Palacio de los Deportes de La Guía para realizar el primer entrenamiento en la superficie en la que se va a disputar la Copa de la Reina. Son varias las componentes de la plantilla fabril que estuvieron en la última cita celebrada en la instalación, la fase final europea de 2022, pero Tasha, más veterana, no podrá olvidar fácilmente que fue en el Palacio gijonés donde conquistó su cuarta Copa de Europa, en 2017 con el Voltregá. A costa, precisamente, del entonces Hostelcur Gijón. Lee sueña con levantar el domingo la Copa y añadir nuevos recuerdos que apaguen los viejos.

"Ganar la Copa de la Reina en Mata Jove, creo que era mi primera Copa, fue muy especial. La Copa de Europa fue muy bonita porque es la competición con la que sueña toda jugadora, pero cuando lo piensas más, en frío, te sabe un poco mal porque jugamos la final contra el Gijón", apunta la entrenadora antes del primer ensayo del Telecable en La Guía.

Un escenario majestuoso culminado con la instalación, en tiempo récord, de la misma superficie sobre la que se jugó la final a cuatro europea en Coimbra, y que finalizó el domingo con triunfo del Fraga sobre el Benfica. La empresa especializada portuguesa Azemad fue la encargada de transportar y colocar de nuevo la pista, compuesta por 800 placas de madera que ayer ya lucían como nuevas. La organización se afanaba por instalar los carteles publicitarios restantes, revisar los sistemas electrónicos y repasar los detalles pendientes de última hora. El Telecable vuelve a ejercitarse hoy en la pista (13 horas), por última vez antes del partido de cuartos de final, fijado para mañana, a las 20 horas, contra el Palau.

"El escenario es perfecto", resume Tasha: "Creo que está hecho para disfrutarlo y para que la gente nos empuje hasta lo más alto. Significaría romper con récords porque, quitando el Palau el año pasado en la Copa de Europa, no había equipo que ganase la copa que organizaba. Ya va siendo hora".

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Hace menos de una semana de la derrota del Telecable en la semifinal europea ante el Benfica (5-2), pero la plantilla del equipo gijonés ya lo ha dejado atrás y solo piensa en la gran cita de la temporada, ser anfitrión de la Copa de la Reina. Y da menos que en el Palacio de los Deportes, que ya fue sede de tres finales a cuatro europeas (en 2010, con victoria del Biesca Gijón; en 2017, con el mencionado triunfo del Voltregá, y en 2022, con título para el Palau). "Trae muchos recuerdos. Cuando me puse los patines empecé a notar esa vibración de la pista... impresiona mucho el palacio, incluso vacío", remata Natasha Lee antes de tomar sus notas y empezar el entrenamiento.