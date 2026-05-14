La olímpica María López lanza su primer campus de hockey hierba en Gijón: "Es un honor"

La gijonesa María López, jugadora del Club de Campo de Madrid y excapitana de la selección española, con 255 internacionalidades y tres participaciones olímpicas, regresa a su ciudad natal para dirigir un campus de tecnificación para jóvenes deportistas de 8 a 16 años, chicos y chicas de todos los niveles. El campus ML9 se celebrará del 6 al 10 de julio en el complejo deportivo de la Universidad Laboral de Gijón, con 50 plazas disponibles. Las inscripciones están abiertas en ml9.vitaevents.es. "Empecé a jugar al hockey aquí, en Gijón. Es un honor estar de vuelta para enseñar a las futuras generaciones. ML9 no es solo un campus, es una oportunidad real de aprender lo que el deporte de alto nivel te da como persona", destaca María.

El proyecto, que cuenta con Estela García en la dirección deportiva, nace de la confluencia entre la visión deportiva y educativa de María López García y la capacidad de gestión de impacto de VitaEvents, empresa especializada en proyectos sociales, culturales, educativos y deportivos con administraciones públicas y fundaciones a nivel nacional. El campus está abierto a jóvenes con o sin experiencia previa en el hockey.

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La capacidad es de 50 plazas, con ratio de 1 monitor por cada 10–12 participantes, fisioterapeuta en campo y seguro de responsabilidad civil y accidentes incluido. El programa combina entrenamiento técnico y táctico con metodología de élite y sesiones de psicología deportiva, junto a una agenda fuera del campo diseñada para que la semana sea mucho más que hockey: hábitos de vida saludable, gymkanas en la playa, visitas culturales a la Laboral Ciudad de la Cultura y juegos de agua en las instalaciones de la Universidad Laboral. Los chicos y chicas serán agrupados por niveles para garantizar una progresión real y atención individualizada.