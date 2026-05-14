La selección asturiana infantil de natación artística muestra su progresión en el Campeonato de España

La selección asturiana mostró sus progresos en el Campeonato de España infantil de natación artística, celebrado en Madrid. El equipo, dirigido por Cristina Sáez, Ana Sáez y Claudia López, entrenadoras respectivamente de Sincroviedo, Pedro Menéndez y Sincro Astur, lo formaron las siguientes deportistas: Eva Martínez, Alicia Fernández, Clara Menéndez y Jimena Alonso (Pedro Menéndez), Naia Fuego, Lucía Escobar y Carmen Valdés (Sincro Astur) y Carmen Rodríguez y Celia Pérez (Sincroviedo). La selección autonómica avanzó varios puestos respecto al año anterior en la clasificación de una competición que contó con 123 nadadoras en representación de 13 federaciones territoriales.

El equipo asturiano: de pie por la izquierda, Celia Pérez, Alicia Fernández, Eva Martínez, Carmen Rodríguez y Jimena Alonso; agachadas, en el mismo orden, Naia Fuego, Clara Menéndez, Carlota Alonso, Lucía Escobar y Carmen Valdés. / FNA