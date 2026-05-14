Un Vila-Sana superior aprueba el examen del Manlleu (2-1) y se cita con el Fraga en semifinales de la Copa de la Reina

Fue muy superior el Vila-Sana, pero su falta de acierto ante la portería contraria le condenó a sufrir ante el Manlleu en el segundo cuarto de final de la Copa de la Reina que se celebra en Gijón. Finalmente ganó el líder de la OK Liga, favorito en el choque, pero tuvo que remontar el tanto inicial del Manlleu y no pudo ponerse por delante hasta un brillante remate de Luchi Agudo, exjugadora del Telecable. La clase de la argentina resolvió la angustia de los aficionados del Vila-Sana, que presenciaron mil y un remates fallidos de sus jugadoras. Fraga y Vila-Sana jugarán el sábado la primera de las semifinales como hicieron en la semifinal europea hace unos días.

Los aficionados del Vila-Sana, en La Guía. / Juan Plaza / Juan Plaza

Hubo mucho más ritmo que en el primer partido de la jornada, y el Vila-Sana movió bien la bola y disfrutó de muchas oportunidades, pero fue el Manlleu en el que se adelantó en el marcador en una bola que quedó dividida cerca de la portería. Anna Salvat estuvo un tanto indecisa y Valentina Fernández acertó a llegar antes y marcar por bajo el 0-1. Los problemas del Vila-Sana pudieron ser aún mayores si Tàna Padrosa hubiera acertado en un remate franco que hubiera significado doblar la ventaja.

El asedio del Vila-Sana era tremendo, y el gol tenía que llegar. Lo hizo la goleadora Aina Florenza antes del descanso, y la remontada se pudo consumar antes del intermedio, pero Victoria Porta falló una falta directa, producto de las muchas faltas cometidas por el Manlleu.

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La segunda mitad siguió el mismo guión, con el Vila-Sana creando oportunidades sin parar hasta que Luchi Agudo aprovechó un pase cruzado en el área para remachar el dos a uno. No se dio por rendido el equipo de María Fernández, "Peke", otra exjugadora del Telecable. La entrenadora del Manlleu quemó las naves a falta de poco más de un minuto sacando una jugadora de campo en lugar de la portera, pero ni uno ni otro movieron el marcador.