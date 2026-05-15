El alcalde de Oviedo felicita al Alimerka Oviedo Baloncesto: "Toda la ciudad vibra con vosotros"

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, visitó a la plantilla y cuerpo técnico del Alimerka durante su último entrenamiento previo a viajar hacia San Sebastián, donde hoy (19:30) juegan el primer partido de la primera ronda del play-off de ascenso a la ACB. Canteli quiso dedicar unas palabras de agradecimiento al equipo por su gran temporada y les invitó a pelear por lo máximo: "Lo más importante es venir a felicitaros por la gran temporada que hicisteis, lograsteis llenar este Palacio de los Deportes, que parecía imposible, y ahora entramos en una segunda fase en la que hay que ascender, hay que conseguirlo, es muy importante para vosotros profesionalmente y para la ciudad también, toda la ciudad vibra con vosotros; imaginad un partido contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra los equipos grandes".

El alcalde anima al OCB antes del play-off

Por lo tanto, el alcalde animó al OCB a "luchar": "Esto es lucha, trabajar mucho e ir con alegría porque estoy seguro de que lo vais a conseguir".