El alcalde de Oviedo felicita al Alimerka Oviedo Baloncesto: "Toda la ciudad vibra con vosotros"
"Lograsteis llenar el Palacio, que parecía imposible", señala Alfredo Canteli en su visita al equipo antes de partir a San Sebastián
Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, visitó a la plantilla y cuerpo técnico del Alimerka durante su último entrenamiento previo a viajar hacia San Sebastián, donde hoy (19:30) juegan el primer partido de la primera ronda del play-off de ascenso a la ACB. Canteli quiso dedicar unas palabras de agradecimiento al equipo por su gran temporada y les invitó a pelear por lo máximo: "Lo más importante es venir a felicitaros por la gran temporada que hicisteis, lograsteis llenar este Palacio de los Deportes, que parecía imposible, y ahora entramos en una segunda fase en la que hay que ascender, hay que conseguirlo, es muy importante para vosotros profesionalmente y para la ciudad también, toda la ciudad vibra con vosotros; imaginad un partido contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra los equipos grandes".
El alcalde anima al OCB antes del play-off
Por lo tanto, el alcalde animó al OCB a "luchar": "Esto es lucha, trabajar mucho e ir con alegría porque estoy seguro de que lo vais a conseguir".
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