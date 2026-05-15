El Alimerka Oviedo Baloncesto dispara la ilusión con el play-off de ascenso a la ACB: ¡comienza la eliminatoria en San Sebastián!

El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere que esto siga, que esta temporada tan especial se alargue todo lo que sea posible y para que esto suceda solo tiene un camino: ganar tres partidos al Gipuzkoa Basket en el play-off de cuartos de final de la lucha por ascender a la ACB. La primera oportunidad la tiene hoy (19:30 horas) en el polideportivo Josean Gasca, en San Sebastián, donde se enfrentará al Gipuzkoa Basket, equipo que ha acabado la temporada regular en Primera FEB en quinta posición, una plaza por encima del equipo asturiano, aunque los dos empatados a 19 victorias.

El duelo entre vascos y asturianos enfrenta a dos contendientes que tratan de quitarse la presión y de repetirse una y otra vez que todo lo que suceda a partir de ahora será un regalo y el premio a una temporada en la que han superado las expectativas. Los dos tienen razón para decirlo, aunque la participación del equipo de Oviedo en el play-off de ascenso a la ACB, sobre todo su sexto lugar en la tabla, es sin duda la gran sorpresa de la temporada en Primera FEB. En las quinielas previas, Gipuzkoa no aparecía entre los candidatos a subir pero sí entre los aspirantes a jugar el play-off y, si las cosas le iban bien, como así ha sido, a hacerlo en una posición avanzada.

La revelación de la temporada

El caso del Oviedo Baloncesto es bien distinto, ya que el club, por presupuesto, tan solo podía aspirar cuando todo comenzó a pelear por la permanencia. En esa lucha le colocaban todas las predicciones. Los más optimistas, entre los que es cierto que estaban los integrantes de la plantilla, podían quizás pensar en que todo fuera muy bien y alcanzar así el noveno puesto, el último que da un billete para el play-off. Hablar del sexto puesto y de ganar 19 partidos, más que optimismo, hubiera parecido una ocurrencia un tanto arrogante.

EN IMÁGENES: un repaso por los siete play-off de ascenso a la ACB que ha disputado el Alimerka Oviedo Baloncesto en su historia / Miki López / Fernando Rodríguez / Irma Collín / Luisma Murias

Pero todo eso, lo que se esperaba, lo que se preveía, lo que se estimaba, no valdrá nada cuando los árbitros (Francisco José Zafra, Paula Lema e Israel Chacón) indiquen el inicio del encuentro y dos equipos, cinco jugadores frente a otros cinco, en un polideportivo a rebosar, busquen una victoria que les acerque un poco más a la gloria del ascenso. Dos estilos opuestos que buscarán imponer su juego en el parqué. Los de Oviedo intentando que todo vaya muy rápido, que se juegue a muchas posesiones y con transiciones rápidas. Los de San Sebastián elaborando más cada acción, tratando de imponerse en la pintura, con Ngom, Nicolau y Korsantia como amenazas.

La importancia de la sorpresa

Pero todo eso es demasiado simple. Si Gipuzkoa espera triples, Oviedo intentará sorprenderle con la movilidad de Alonso Faure y Roberto Cosialls por dentro. Si Oviedo espera que todo el rato los balones vayan a Ngom, San Sebastián querrá castigar con su juego exterior y ver si así se abre el campo y esa teórica ventaja interior se hace más grande. La temporada ha sido larga y está todo ya más que analizado. Es el momento de hacer algo diferente que incomode al rival, de ampliar el repertorio con detalles que no espera el contrario cuando llega el momento más importante y más especial de la temporada. Y lo más probable es que tampoco eso valga de mucho.

El Alimerka Oviedo necesita que muchas cosas le salgan bien para avanzar en una eliminatoria en la que, sin duda, el favorito es el rival, por mucho que todos digan que es la más igualada de las cuatro que hay en juego. Una de esas cosas que necesitan es que su apuesta decidida por el triple esté acompañada por el acierto. Si sus anotadores habituales, Marques Townes, Greg Parham y Raúl Lobaco, están inspirados, las opciones del equipo azul aumentarán. Y si les acompaña un buen día de un jugador de rachas como Calvin Hermanson, la cotización del OCB habrá crecido todavía un poco más.

La lucha por el rebote

Pero de nada valdrá todo eso si no se gana la pelea por el rebote en un partido en el que compiten dos de los mejores equipos de la competición en esa faceta y si no se alcanza la intensidad precisa en defensa. Para Oviedo es obligatorio también, si quiere competir en esta eliminatoria, robar balones, cortar líneas de pase y hacer que su rival tenga dificultades para circular el balón. Si Gipuzkoa es capaz de encontrar en buenas condiciones a sus interiores, sus opciones de victoria se habrán disparado.

Más allá del juego interior, otro factor clave en este duelo es Jalen Tate, un escolta que no estuvo en el último partido que enfrentó a estos dos equipos, el que ganó Alimerka Oviedo a Gipuzkoa (90-71) en el Palacio, y que es fundamental para el cuadro vasco. Un anotador diferencial, capaz de romper los partidos con su velocidad y verticalidad, que tiene buena mano desde el triple y que encima es un buen defensor. Un refuerzo de lujo para el equipo que entrena Sergio García y al que el OCB tendrá que marcar muy de cerca.

Todo empieza en la defensa

Para frenar a Tate y al resto de amenazas del Gipuzkoa, el OCB necesita mantener el nivel defensivo que ha tenido durante buena parte de la temporada. La versatilidad de Raúl Lobaco, que suele ser el encargado de parar al máximo anotador rival, y la intensidad que pone Dan Duscak y que suele marcar el nivel del conjunto, son dos de las principales bazas del equipo entrenado por Javi Rodríguez. Una defensa en la que suelen estar también a buen nivel jugadores como Marques Townes, el máximo anotador del equipo, y los dos cuatros del equipo, Francis Nwaokorie y Daniil Shelist.

Ese nivel defensivo es el que suele marcar luego el ataque del OCB, el que le permite coger el ritmo en el que se sienten cómodos. A partir de esas buenas defensas, del rebote y de la capacidad para robar balones llegan los parciales favorables con los que el OCB logra empezar a decantar a su favor los encuentros. Además, el equipo necesita esos momentos para llenar el granero de puntos y de confianza de cara a los momentos en los que empiezan los errores, que siempre llegan.

Ambición sin presión

Que nadie pueda exigir a este OCB nada más no quita que esta plantilla sea ambiciosa y crea firmemente en que la victoria es posible ante Gipuzkoa y que pasar esta eliminatoria es un objetivo realista. Una vez en el play-off, midiéndose a un equipo que ha ganado los mismos partidos en la liga regular, nadie renuncia a nada. El sueño de llegar a la Final a 4 de la que saldrá la segunda plaza en la ACB —la primera fue para el Obradoiro como campeón— y que, en el caso de que el Leyma se clasifique, se disputará en La Coruña, es demasiado bonito como para renunciar a él.

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Solo es la primera batalla

Otro aspecto a tener en cuenta es que, para bien o para mal, nada de lo que suceda hoy en San Sebastián será definitivo. El domingo (17:00) habrá un segundo partido en el mismo escenario y la semana siguiente, el viernes 22 de mayo (20:00), la eliminatoria se irá a Oviedo, al Palacio de los Deportes. La igualdad durante la temporada invita a pensar en una serie larga y en que, al menos, habrá un cuarto en Oviedo, que se disputaría el domingo 24 de mayo (17:00). Un montón de incógnitas que se empezarán a resolver hoy, cuando se abra el telón de un play-off en el que la emoción y el espectáculo están garantizados.