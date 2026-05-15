El Alimerka Oviedo Baloncesto golpea primero en la lucha por el ascenso a la ACB (79-93)

El Alimerka Oviedo golpeó primero en el partido inicial de los cuartos de final por el ascenso a la ACB ante el Gipuzkoa Basket. El equipo asturiano tiene la oportunidad de poner el 2-0 en una serie al mejor de cinco partidos el domingo (17:00 horas). Luego, la eliminatoria se irá a Oviedo, donde el equipo azul ya tiene garantizado que puede llevarse la eliminatoria y clasificarse para la final a 4 por el ascenso a la máxima categoría.

Un último cuarto decisivo para el OCB

El último cuarto, con un Townes sensacional, fue definitivo, con un OCB al que se le vio más fresco, lo que le valió para decantar un partido disputadísimo.

Fue un partido de poder a poder el que disputaron Gipuzkoa Basket y Alimerka Oviedo Baloncesto, un partido en el que los dos equipos reaccionaron a base de defensa y ritmo cuando su rival amagaba con irse en el marcador. Lo pudo hacer el Gipuzkoa en el primer tiempo, pero Oviedo reaccionó para irse cuatro arriba al descanso (42-46).

Tuvo su ocasión de romper el partido en el tercer cuarto Oviedo, que se llegó a ir ocho arriba con un dos más uno de un fantástico Lobaco (55-63). Pero ahí apareció el conjunto de San Sebastián, con la intimidación de Ngom y aprovechando cada error de Oviedo para castigar y devolver el empate en el marcador (63-63) a un minuto de acabar el cuarto. Entre Parham y Townes devolvieron una ventaja de cinco puntos al equipo de Asturias (63-68) cuando tan solo quedaban diez minutos por disputarse.

El sueño del ascenso sigue vivo

La batalla se había planteado como se esperaba, con matices, con un OCB en el que se vio al mejor Calvin Hermanson de la temporada y a un imperial Alonso Faure. Todos estuvieron en el nivel de intensidad y concentración exigido. Pero es que el rival también. Un Gipuzkoa que puso en muchos problemas a Oviedo con el rebote.

En el último cuarto, se apareció el Alimerka Oviedo en toda su plenitud, con Marques Townes vistiéndose de héroe para tratar de culminar una obra que se había cocido a fuego lento, con muchos problemas ante un equipo que demostró que ha llegado hasta aquí con todo el merecimiento.

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Pero es que lo de este OCB es una auténtica locura. Pase lo que pase en el segundo partido, el domingo de nuevo en San Sebastián, y en el resto de la eliminatoria, lo que están consiguiendo los de Javi Rodríguez esta temporada es una gesta increíble.