Benjamín Noval encabezará la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias

La XXIV edición de la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias junior, que se disputará del 21 al 24 de mayo, fue presentada ayer en Mieres repasando cuatro jornadas en las que algunos de los mejores ciclistas del mundo en su categoría pelearán por incluir en su palmarés una victoria que tienen ciclistas como Adrià Pericas, Hugo de la Calle o Benjamín Noval. El propio Noval (MMR Academy) tomará la salida para revalidar el título logrado el año pasado. La prueba contará también con Delano Heeren, del equipo belga Acrog-Tormans, actual campeón del mundo de ciclocross.

La carrera volverá a verse en directo por Youtube

La presentación de la prueba tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres y en ella se confirmó que, una vez más, la carrera estará televisada en directo a través de Youtube.

Al acto acudieron la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, los alcaldes de Mieres, Laviana y Riosa, Manuel Ángel Álvarez, Julio García y Roberto Álvarez; el concejal de Deportes de Aller, Daniel Lillo, y los de Mieres, Álvaro González y César Menéndez, así como el director de la prueba, Rolando Díaz, que presentó el recorrido y anunció a los 27 equipos participantes.

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Los maillots de la Vuelta Ciclista a la Montaña Central

En el acto, también se dieron a conocer los maillots de las diferentes clasificaciones: maillot amarillo: Asturias Paraíso Natural, líder de la general; maillot rojo: Ribera de Arriba, líder de la Montaña; maillot blanco: LA NUEVA ESPAÑA, líder de las Metas Volantes; maillot verde: Deporte Asturiano, líder de la Regularidad; maillot azul: El Zinc, primer asturiano, y maillot rosa: DISMUSA, mejor junior de primer año clasificado. Al pódium también subirán diariamente los componentes del equipo mejor clasificado, premio que patrocina Grupo Leomotor.