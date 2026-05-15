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Carla Castro, con tres goles, convierte al Bembibre en el tercer semifinalista de la Copa de la Reina en Gijón

El Bigues i Riells ofreció seria resistencia al equipo berciano, que partía como favorito, especialmente en la segunda parte (4-2)

Un lance del partido entre el Bembibre y el Bigues i Riells.

Un lance del partido entre el Bembibre y el Bigues i Riells. / Luisma Murias

Mario Rodrigo

Gijón

El Bembibre se convirtió en el tercer semifinalista de la Copa de la Reina de Gijón al derrotar con cierta comodidad (4-2) al Orkla Bigues i Riells, que, pese a que se va de la competición con la derrota más abultada, cumpliendo el pronóstico que las señalaba como el equipo más flojo del cuadro, dio guerra.

Pronto empezó la exhibición goleadora de Carla Castro, que marcó por partida triple antes de que llegara el descanso. Con el dos a cero, el conjunto catalán se estiró, creó varias oportunidades y recortó distancias por medio de Marta Borràs. Sin embargo, las ilusiones del Bigues i Riells las cortó de raíz Castro con el tercero, a menos de seis minutos del intermedio.

La segunda parte fue muy abierta, con el equipo que iba por detrás tomando riesgos y las oportunidades sucediéndose en una y otra portería. Y también las jugadas con picante. Primero una tarjeta azul a la goleadora Castro, a continuación un penalti a favor del conjunto berciano fallado por Laura Porta y el cuarto gol del Bembibre, a cargo de Joana Xicota.

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No se rindió, pese a todo, el Bigues i Riells, que forzó una nueva tarjeta azul y acabó marcando, tras desperdiciar la superioridad. Los últimos minutos fueron de ida y vuelta a ambas áreas, sin consecuencias.

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