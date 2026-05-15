El Club de Regatas exhibe su "momento dulce"

"Estamos en un momento dulce, económicamente hay estabilidad, no hay ninguna deuda, y socialmente todos los actos que organizamos tienen gran afluencia". José María Landa, presidente del Real Club Astur de Regatas, tendrá la oportunidad de exhibir ese buen momento siendo anfitrión de la asamblea anual de la Asociación Española de Clubes Náuticos, que atraerá hasta Gijón a representantes de las quince entidades más representativas de la España costera.

La reunión, que se celebra anualmente de forma rotatoria, llega a Asturias por segunda vez. Gijón acogió la de 2011, y no fue escogido al azar en aquella ocasión: el Club de Regatas cumplía su centenario.

La asamblea en sí se celebra mañana sábado, pero las delegaciones de los clubes tienen por delante un programa que se extenderá durante todo el fin de semana. Para empezar, hoy serán recibidos a las 13.30 horas en el Ayuntamiento por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto a varios componentes de la Corporación. Por la tarde está programada una reunión de la junta directiva para preparar la asamblea, fijada para mañana por la mañana. La jornada sabatina se cerrará con una cena en el Club de Regatas, a la que asistirán autoridades.

El domingo, para culminar el disfrute del fin de semana en Asturias, se ha organizado una excursión a Covadonga. Al regreso está prevista la entrega de premios del trofeo de optimist que se desarrollará mañana y pasado, en el que tomarán parte 50 jóvenes participantes de toda España.

"Para el club es un orgullo y un placer recibir a los clubes más importantes de España, que representan prácticamente a todas las provincias con costa. No solo por el Club de Regatas, sino por la ciudad de Gijón. Conocerán su hospitalidad y cuando vuelvan a sus respectivos clubes hablarán de la maravilla que tenemos aquí. De este viaje saldrán otros", apunta Landa.

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En el horizonte de agosto, una nueva edición de la regata transcantábrica Aproches, ahora con el patrocinio de Repsol. "Pasó por una mala época cuando perdimos el patrocinio de El Gaitero, pero ya el año pasado dimos un impulso y este patrocinio nos ayuda mucho porque es una regata que conlleva muchos gastos", explica el presidente del Club de Regatas. Cerca de 40 embarcaciones tomarán parte en la prueba, que incluirá una etapa en la costa vizcaína, una travesía Gexto-Gijón y otras dos por la costa central asturiana.