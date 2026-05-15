Cohete Suárez lidera el rallye de Utiel seguido por Diego Ruiloba antes de la jornada definitiva

Separados por tan solo un segundo y 7 décimas. Así finalizaron este viernes los pravianos José A. Suárez Cohete (Skoda Fabia RS Rally2) y Diego Ruiloba (Lancia Ypsilon Rally2 Hf Integrale) en el rallye Ciudad de Utiel. El dominio de los asturianos fue protagonista durante la tercera prueba puntuable para el S-CER ( Supercampeonato de España de Rallyes), certamen que lidera Cohete tras ganar los rallyes de La Nucia y Sierra Morena.

El bueno momento de los pilotos asturianos tuvo en Utiel un fiel reflejo. Cohete y Ruiloba se repartieron los scratchs, dos cada uno, en la que fue una gran jornada automovilística. Este sábado se disputa la segunda y última etapa, en la que se decidirá al ganador. Al margen de quienes comandan la clasificación, cabe destacar que marcha ercero en la general el madrileño Pepe López, con un Hyundai i20N Rally2. Y entre los copilotos asturianos, primero, Alberto Iglesias, segundo Ángel Vela, tercero es Kike Velasco y cuarto David de la Puente, ampliando así la notable participación de la región en un rallye Ciudad de Utiel con mucho sabor asturiano en la presente edición.