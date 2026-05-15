Gijón estrena el VAR del hockey

La Copa de la Reina de Gijón pasará a la historia por ser la primera competición femenina en España que utilizó el sistema de revisión de vídeo, el VAR del hockey, usado por primera vez en la Copa masculina en San Sadurní de Noya.

La iniciativa es similar a la de otros deportes. Se trata de utilizar los recursos de imagen que proporciona la realización televisiva, nueve cámaras en este caso, una cenital. Los encargados de dirigir el partido pueden solicitar la revisión en cualquier momento, de oficio, y los equipos tienen reservada una petición por cada periodo. Tienen que levantar una cartulina verde para hacer su petición.

"En San Sadurní de Noya salió bien, nos ayuda mucho. Tenemos un monitor grande que podemos girar para ver la jugada. Somos humanos y nos podemos equivocar como los jugadores fallan una directa o un penalti", apunta Ignacio Garmendia, árbitro asturiano encargado de dirigir el primer partido de cuartos de final.

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Un partido que ya sirvió para estrenar el VAR del hockey. Al filo del descanso lo pidió el Fraga para revisar un gol anulado, decisión refrendada por haber marcado con el patín. En la última acción del partido lo solicitó el Cerdanyola para pedir un penalti que no se concedió.