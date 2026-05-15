Gutiérrez Rilo brilla en el Chas con "Merina Star"

La segunda jornada del Campeonato de Asturias de salto de obstáculos volvió a reunir a algunos de los mejores binomios de la competición regional, con especial protagonismo para las primeras calificativas de las dos categorías más importantes: adultos y juveniles 1*. Ambas fueron, además, las únicas pruebas disputadas bajo baremo de caza, en el que la velocidad resulta determinante.

En adultos, la victoria fue para el aviesino Javier Gutiérrez Rilo, que firmó el mejor registro junto a Merina Star. En juveniles 1*, Mar Pérez Fernández, de Puerto de Vega, montando a "Diane du Val", fue la ganadora. También tuvieron un papel destacado las primeras clasificativas de clásicos y veteranos, integradas en el Trofeo LANUEVA ESPAÑA, patrocinadora del campeonato. En clásicos 1,30 metros, Guillermo González Alonso venció con "Vankara de Walyro"; en clásicos 1,20 metros, Juan Rodríguez Fernández fue primero con "Champagne JGF"; y en clásicos 1,10 metros, Sara García Sánchez se impuso con "Shakir de Olid". En Veteranos, el triunfo fue para María José Marinas Sánchez junto a "For Ever Braveheart". La competición conintúa hoy con pruebas en las diferentes categoráis.