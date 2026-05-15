Jairo Junquera brilla en la tercera jornada del Campeonato de Asturias de salto a lomos de "Dantic de Maeza"

La lluvia y las difíciles condiciones de la pista marcaron la tercera jornada del Campeonato de Asturias de salto, obligando a retrasar el inicio del programa y a reorganizar parte de las finales. Sí pudieron disputarse las finales de caballos jóvenes de 4 y 5 años, las correspondientes a 6 y 7 años se trasladan a la jornada de mañana.

En caballos jóvenes, Leopoldo Ardura Pérez se impuso en 4 años con "Sky-Blue", mientras que en 5 años la victoria fue para Jairo Junquera Perera con "Vitalien CC".

La prueba de Adultos, disputada en segunda categoría, dejó el triunfo de Jairo Junquera Perera con "Dantic de Maeza", por delante de Pablo Santiago Artime, segundo con "Chiquita d’Alguilly". Jairo fue además uno de los grandes protagonistas del día tras sumar también el triunfo en la final de 5 años.

En Clásicos 1,30 metros, una de las pruebas de mayor altura del programa, se impuso Kevin González de Zárate Fernández con "Editta del Maset". En el resto de categorías de clásicos, Joseba Espinosa Menéndez ganó en Clásicos 1,20 metros con "Diamont JGF"; Paula Pérez González venció en Clásicos 1,10 metros con "Alondra PR"; y Lucía Fernández Fueyo se llevó la prueba de Clásicos 1,00 metros con "Madzil".

La jornada también contabilizaba para la clasificación por equipos de clásicos, formada por dos jinetes o amazonas de 1,10 metros y uno de 1,20.

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Además, el día supuso el estreno de todas las categorías de ponis y de metro, además de las primeras salidas de alevines, infantiles y juveniles sin estrella. Entre los menores destacaron Martina Artime Gutiérrez con "N Seth" Alevines; Noa Negredo González, con "Bolboreta JGF", en Infantiles y Ana Castro Godlewska con "Polidora", en Juveniles.