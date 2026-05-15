El Lobas busca hacer historia mañana en Oviedo con el ascenso a Primera División

El Florida Arena se prepara para una de esas tardes capaces de marcar una época en el deporte ovetense. Las Lobas Global Attack se juegan mañana el ascenso a División de Honor, la máxima categoría del balonmano femenino nacional. La cita será mañana a las 19:00 horas frente al Lleida. Para lograr el ascenso, les vale una victoria o un empate, e incluso subirían si pierden y se produce un empate en el duelo directo que enfrentará en tierras castellanomanchegas al Vino Doña Berenguela Bolaños y al Zuazo, los dos equipos que tienen opciones de arrebatar a las carbayonas el segundo billete hacia la Liga Guerreras Iberdrola, a la que ya ha ascendido el Soliss Pozuelo de Calatrava.

Una cita histórica en el Florida Arena

En lo deportivo, el conjunto ovetense llega con prácticamente toda la plantilla disponible para afrontar una cita que lleva meses construyéndose. Las únicas ausencias serán las de larga duración de Paula Molano y Paloma Calvo. El resto de jugadoras estará preparado para un encuentro que se vive entre la ilusión y la tensión lógica de quien sabe que tiene una oportunidad histórica delante. "Esperamos, lo primero, que con la fan zone vengan todos los socios, todas las familias, todas las niñas, que se llene el pabellón. Y, por supuesto, darles una alegría a todo el mundo, ganar el partido y ascender", explica Carmen García-Calvo, que no esconde la importancia emocional que puede tener el apoyo de la grada en una cita de estas dimensiones.

La capitana del Lobas insiste en que el equipo lleva mucho tiempo sintiendo el respaldo de la afición y cree que, en un partido como el de mañana, ese impulso puede terminar siendo determinante. "Si viene a vernos toda la gente que esperamos, creo que sí. Creo que nos van a empujar a conseguirlo", asegura Carmen García-Calvo. El ascenso supondría un salto enorme para el club y para el deporte asturiano.

"Llevamos mucho tiempo jugando finales", resume el entrenador, Manolo Díaz, convencido de que el grupo ha desarrollado un hábito competitivo que puede resultar clave en una tarde de máxima exigencia emocional. El mensaje dentro del vestuario ha sido claro durante toda la semana: evitar que el contexto termine pesando más que el propio partido y centrarse únicamente en repetir aquello que les ha permitido llegar hasta aquí.

Celia Rojo, memoria viva de las Lobas

También sabe perfectamente lo que significa una oportunidad así Celia Rojo. La jugadora es una de las grandes referencias históricas del club y una de las pocas integrantes de la plantilla que ya vivió las temporadas de las Lobas en División de Honor. Ahora tiene la posibilidad de convertirse en una de las escasas jugadoras capaces de celebrar un segundo ascenso con la entidad, un logro que únicamente consiguió hasta ahora Aida Palicio. Por eso sus palabras reflejan algo más que la importancia deportiva del partido. "Poder ascender al equipo sería un momento muy emocionante. Creo que todo deportista tendría que vivirlo para sentirlo", reconoce Celia Rojo, que además subraya el vínculo emocional que mantiene con el club después de tantos años formando parte de su crecimiento.

Noticias relacionadas

Porque dentro del vestuario el discurso sigue siendo el mismo: todo pasa por resolver primero el partido de mañana. "Ellas vendrán sabiendo que ya están salvadas. Esperamos que no nos hagan mucho trabajo, pero nosotras pensamos en nosotras. Hay que jugar bien y sacar el partido", resume Celia Rojo. Y eso es precisamente lo que sobrevuela desde hace días alrededor del Florida Arena: la sensación de que las Lobas están ante una oportunidad enorme no solo para el club, sino también para el deporte de Oviedo y Asturias. Porque un ascenso colocaría al Lobas entre los grandes nombres del panorama español.