Las pioneras de la Copa de la Reina de hockey tiran del carro

Cualquier parecido es pura coincidencia. Ver imágenes de la primera Copa de la Reina, celebrada en Burgos 2006 en una humilde pista cerrada con una valla amarilla, y observar después el escenario de la cita copera de 2026, un Palacio de Deportes de La Guía resplandeciente, con una pista especial y lleno de detalles, ofrece un llamativo contraste. "Hubo mucho trabajo, y de aquellas semillas se ven ahora los frutos", resumen Bárbara García y Teresa Uxía, dos de las jugadoras que estuvieron presentes en aquella primera Copa burgalesa y que planean acudir a animar al club gijonés en esta edición.

Bárbara García (Gijón, 1988) es una de las históricas del Telecable, la que vivió el germen de una gran historia. "De aquella no teníamos ni liga propia, jugábamos en la Asturgallega, y en la Copa nadie daba un duro por nosotras. Creo que quedamos cuartas, lo que está muy bien", explica Bárbara, que se acuerda perfectamente de los duros inicios: "Era muy raro ver a chicas jugando al hockey". Cómo cambian las cosas, debe pensar la exjugadora, que sigue vinculada a un club en el que juegan sus dos hijos, Cloe y Antonio. "Vamos a todo", confiesa. Por supuesto, también a la Copa, con la confianza puesta en el Telecable: "Las veo muy preparadas. Y eso que casi juegan por amor al arte".

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También vivió la eclosión del Solimar Teresa Uxía (Oviedo, 1986), que confiesa que "de pequeña me ponían a entrenar con Toni Pérez, porque él era un bebé y yo muy mala". Tras un periodo a la sombra de "Ana la Jefa", Teresa se hizo con la portería del Telecable y guarda recuerdos nublados de aquella Copa de 2006. "Me acuerdo de la valla amarilla y de una falta directa que le paré a Carla Giudici, una internacional muy buena, que jugaba en el Voltregá, un equipo que era inasumible para nosotras". También se acuerda de haber trabajado como comercial para sacar patrocinadores para una competición del club: "Hubo mucho trabajo detrás para llegar hasta aquí, y eso que aún queda mucho".