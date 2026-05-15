Sara Ouzande y Lucía Val logran la plata en la Copa del Mundo de Brandeburgo

Las asturianas Sara Ouzande Iturralde y Lucía Val Cerdeira, junto a la onubense Daniela García Heredia y la alicantina Bárbara Pardo Mas, cosecharon esta tarde la medalla de plata en la final A del K-4 500 metros en la segunda Copa del Mundo de sprint olímpico de la presente temporada, esta vez en aguas germanas de Brandeburgo.

Plata española en Brandeburgo

La regata fue ganada por China (Shimeng Yu, Nan Wang, Mengdie Yin y Siyu Shen), tras realizar un tiempo de 1:32.77; en tanto, el barco español invirtió 1:33.95. Alemania completó el podio.

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