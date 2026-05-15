Tasha rebosa satisfacción tras el pase a la semifinal de la Copa de la Reina: "Hoy se ha visto al verdadero Telecable"

La sonrisa iluminaba la cara de la entrenadora del Telecable, Natasha Lee, tras el brillante y contundente triunfo de su equipo ante el Palau en los cuartos de final de la Copa de la Reina. "Obviamente, estamos muy contentas. Jugamos contra todo un Palau, sabíamos que eran unos cuartos muy difíciles y teníamos muchas ganas de ir pasando de fase", apuntó la gijonesa, muy satisfecha con el desempeño de sus jugadoras: "Hoy se ha visto al Telecable real, atrevido y muy bien a nivel defensivo, que es muy importante para nosotras ese cero en contra. Las jugadoras no digo que han estado de diez, que se acostumbran, pero han estado espléndidas".

Lee destaca la importancia de ceñirse al plan de partido en todo momento. "Hemos sometido al Palau a nuestro juego y no se han sentido cómodas. Cuando llegaron nuestros goles tuvieron que abrirse y venir a por nosotras porque se les caía rápido el partido, y ahí fuimos ganando terreno a base de tesón y garra y de no salirnos del plan de partido", analiza Tasha, que cree que el del Bembibre "va a ser un partido muy diferente, pero igual de difícil o más. Será otra final".

De la felicidad del Telecable en pista da fe Marta Piquero. "Nos vi disfrutando, haciendo el partido que nosotras queríamos. Los goles fueron cayendo poco a poco, pero no dejamos de trabajar para que llegaran y, sobre todo, para no encajar. Pasa en todos los equipos, cuando te vas con la portería propia a cero es un plus de confianza que viene muy bien para las siguientes fases". A la jugadora de Pola de Lena le tocó el papel de goleadora, marcó los dos primeros, pero matiza que aportará al equipo "con lo que se pueda; si es con goles bien, y si es con defensa para que no nos marquen, bien también". El encuentro estuvo atascado muchos minutos en la primera parte, pero Piquero siempre lo vio bien: "tenemos la madurez suficiente para saber que los partidos no se ganan en el primer minuto ni en el penúltimo, tienes que estar bien todo el partido".

Marta Piquero celebra un gol junto a su compañera Mariona Colomer. / Luisma Murias

Por último, Marta Piquero tuvo palabras de cariño para dos jugadoras del Palau que se retirarán al finalizar la temporada, Berta Busquets y la exTelecable Anna Casarramona. "El partido tuvo ahí un toque de emoción y sensibilidad. Yo me crié jugando contra ellas, viéndolas e idolatrándolas. Las quiero un montón".