El Telecable, de menos a más, golea al Palau y se cuela en las semifinales de su Copa de la Reina (4-0)

El Telecable superó la tensión inicial y logro su primer objetivo, superar al duro Palau en el cruce más duro de cuartos de final y provocar el delirio de los mil quinientos espectadores que acudieron a jalearlas en el Palacio de los Deportes de La Guía. Marta Piquero, quién si no, fue la encargada de doblegar la tenaz resistencia del conjunto catalán, que acabó goleado en cuanto abrió sus líneas. El equipo de Natasha Lee se medirá hoy al Bembibre (19 horas) en la segunda semifinal, tras el Fraga-Vila-Sana.

El primer tiempo transcurrió entre un respeto máximo de los dos equipos, más preocupados de cubrir bien en los repliegues que de buscar la portería contraria. Mucha tensión en la pista, pero que producía una espesura en el juego que se contagió a la grada, que vivió su momento de máxima emoción con el homenaje que tributaron las instituciones y el club a Sara Lolo, el emblema retirado a la conclusión de la pasada temporada. Las llegadas profundas escaseaban, sobre todo por parte de las locales, que disparaban mucho desde lejos, desatando las contras del Palau.

Hugo alguna oportunidad clara, sobre todo por medio la bulliciosa Nuria Almeida, que, pese puso el corazón en un puño a la grada con un autopase elevado que remató fuera. El dominio de las gijonesas fue de menos a más, pero decayó en los minutos finales del primer tiempo. Todo el mundo daba por hecho, incluso por bueno, el empate a ceros cuando Marta Piquero se sacó de la manga un remata desde la parte derecha del ataque local al que no pudo responder Laura Vicente. El entrenador del Palau, el asturiano Keko Iglesias, solicitó la revisión de la jugada, teniendo en cuenta que quedaban 55 segundos y se agotaba su petición del primer tiempo. Los árbitros dieron gol y desataron la euforia en la poblada grada de La Guía.

Las cartas de la segunda parte estaban marcadas, con un Palau intentando llevar la batuta y un Telecable mordiendo para salir a la contra. La jugada decisiva sucedió cuando habían transcurrido ocho minutos de la reanudación. María igualada recibió una falta que los árbitros señalaron inicialmente como falta directa. Sin embargo, tras la revisión, indicaron penalti, que Marta Piquero transformó con su habitual serenidad.

El dos a cero terminó de reventar el partido. El Palau se echó arriba con todo y el conjunto local encontró espacios por doquier. En uno de ellos, en una jugada tras la portería, Nuria Almeida acertó con el tres a cero y María Igualada redondeó el marcador para éxtasis de la afición rojinegra. Los minutos finales ya poco importaban, salvo para que el Telecable se gustase y rozase el quinto en otro penalti. El mismo castigo del que disfrutó el Palau, para mayor gloria de Viki Caretta.