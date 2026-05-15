El Telecable, con sed de Copa: "Venimos con mucha confianza y muchísimas ganas"

Para ir metiéndose en harina, el Telecable en bloque acudió a presenciar el segundo cuarto de final de la jornada inaugural de la Copa de la Reina, que disputaban el Vila-Sana y el Manlleu. Parecen tranquilas, pero las jugadoras del equipo gijonés caminan nerviosas, cuentan las horas para dar comienzo su torneo, del que son anfitrionas. Llegó el día. El difícil Palau es el rival del Telecable (20 horas, Palacio de los Deportes de La Guía).

Las expectativas son grandes en el club, en los aficionados y en el propio equipo, a pesar del varapalo de la derrota en la semifinal europea ante el Benfica. Una de las jugadoras veteranas, Nuria Almeida, aseguraba antes del último entrenamiento que "hay cambio de chip, no nos hemos quedado estancadas en ese sentimiento de derrota. No fuimos el equipo que sabemos que somos, venimos con muchísima confianza y con muchas ganas".

Equipo infantil del Telecable que participa en la minicopa: arriba, por la izquierda, Dani Sierra (entrenador), Eva Friera (delegada), Olivia Suárez, Ángela Álvarez, Juana Vega, Paz Cortés, Daniela Rodríguez, Lola Tirador, Carla Martínez, Claudia González y Fernando Álvarez (delegado). Agachadas, en el mismo orden, Paula Ordiales, Noa Fernández, Nadaya García, Sofía Piedra, Celia Ruiz, Alvarina Fernández, Daniela Sierra, Valeria del Fueyo y Sara Coronado. / LNE

El Telecable espera el apoyo de la grada, pero sabe que tendrá que poner mucho de su parte. Y eso que el sorteo no fue nada benévolo, ya que emparejó al equipo asturiano con el mejor, de largo, de entre los no cabezas de serie: el Palau. "Siempre fue un rival que nos costó, a nosotras contra ellas y a ellas contra nosotras. Pero lo afrontamos con positivismo, al final todos los que están clasificados son equipos muy buenos y todos te pueden poner el partido patas arriba", explica Nuria.

Eso sí, jugar en casa es un extra. Almeida ya tiene experiencia de anteriores citas en La Guía y apunta que "jugar en este Palacio, y con mucha gente, es de las mejores experiencias que tuve en el hockey. De hecho, la última vez hubo récord de espectadores en un partido femenino y esto es súper motivante. Me gusta mucho sentirme en casa y querida por la afición. Llevábamos mucho tiempo queriendo que la Copa se celebrara en Gijón y eso motiva muchísimo", apunta la jugadora.

Noticias relacionadas

El infantil, listo

El infantil del Telecable también entra en juego, disputando la MiniCopa Femenina, que tendrá lugar desde hoy en el mismo escenario que la Copa, la pista central del Palacio de los Deportes. El rival será el mismo que el de las mayores y la misión aún más difícil, ya que la distancia entre ambos equipos de categoría infantil parece muy grande. Para el mini Telecable, una gran oportunidad en un gran escenario.