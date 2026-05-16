El Alimerka Oviedo Baloncesto, centrado en conseguir la segunda victoria en San Sebastián

El Alimerka Oviedo Baloncesto entrenó esta tarde en Illumbe, la que fue plaza de toros de San Sebastián, ahora convertida en un colosal recinto para grandes espectáculos deportivos. Allí jugó el Inveready Gipuzkoa en su etapa en la ACB, en un recinto para 11.000 espectadores, quizás demasiado grande y en el que no se generaba un ambiente tan caluroso como el del Josean Gasca.

EN IMÁGENES: Así fue la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto en la cancha del Gipuzkoa Basket (79-93) / José Ignacio Unanúe-Factoría 9

Illumbe dará paso a un pabellón de 18.000 espectadores

Esta instalación va a desaparecer para poner en marcha el proyecto Illumbe, una nueva y moderna instalación: un pabellón con dos espacios que tendrá una capacidad total para 18.000 espectadores. El diseño contempla usos deportivos y culturales, y tendrá un recinto principal con capacidad para 15.000 espectadores y otro más pequeño para 3.000.

En este monumental Illumbe que decae, donde el Bera Bera logró recientemente ganar la Copa de la Reina de balonmano, se ejercitó un grupo de jugadores, el del Oviedo Baloncesto, con un estado de ánimo sensacional después de dar un paso más allá ayer, viernes, en la espectacular temporada que están completando. La cenicienta de este play-off le dio la vuelta al factor cancha ganando por 79-93 a un Gipuzkoa que se lo había asegurado en la última jornada de Liga. Lo hizo, de nuevo, con un último cuarto espectacular, en el que finiquitó la igualdad que había reinado en el resto del encuentro.

Marques Townes impulsa la confianza del OCB

Las cartas estaban sobre la mesa: la superioridad física de Ngom en los de San Sebastián y el peligro exterior del Alimerka Oviedo. Y por ahí fueron las cosas, pero ese arreón final, ese Marques Townes enfebrecido, que demostró que es uno de esos jugadores que aparecen en los momentos importantes, acabó por decantar la balanza a favor de este exuberante OCB.

Javi Rodríguez trató de ultimar detalles, de ajustar las cosas que menos le gustaron del partido del viernes, de dar herramientas a sus jugadores para mejorar ese tipo de situaciones. Todos escucharon con atención las indicaciones del técnico gallego, el gran lider de un equipo que busca su límite y que aún no lo ha encontrado.

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Los play-off son una guerra de muchas batallas, en la que cualquier detalle puede cambiar el signo de las cosas. Pero que está claro es que, en estos momentos, el Alimerka Oviedo está con la flecha hacia arriba, con el bidón de confianza a rebosar, pensando en lo que les viene por delante mañana, domingo, y en que el viernes, en el Palacio de los Deportes de Oviedo, puede vivirse uno de esos días que justifican una temporada.