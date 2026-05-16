Asturias, campeona de España en salmónidos mosca

La selección asturiana de pesca deportiva se ha proclamado, por primera vez su historia, campeona de España en la modalidad de salmónidos mosca. El asturiano Diego Escudero se proclamó también campeón de España en la modalidad individual de salmónidos mosca . Tras este campeonato, los pescadores asturianos Enrique Barona, Samuel Rodríguez y Diego Escudero han sido seleccionados para el equipo nacional. Asimismo, los asturianos Andrés Torres y Daniel Muñiz tienen garantizada su participación en el campeonato del mundo de pesca deportiva.