El Covadonga, a hacer bueno su gran año en el play-off: "Tenemos más recursos que la pasada temporada"

Con 80 puntos en su casillero, cualquiera habría pensado en el mes de septiembre que el Covadonga habría subido directo a Segunda Federación. El club ovetense lo habría conseguido en 14 de los 18 grupos de Tercera, pero en el asturiano estaba un Llanera que alcanzó la puntuación más alta de toda la categoría (91). Ahora, disputarán las semifinales del play-off ante el Mosconia, puede que con la condición de favorito por lo visto hasta ahora, pero David González, su técnico, sabe que a estas alturas la igualdad será máxima. “Si vas a los números de la temporada somos los mejores, pero ya no sirve de nada. Ahora empieza una nueva etapa totalmente nueva en la que, si te descuidas, no pierdes tres puntos, sino la temporada”, admite.

Con solo cuatro derrotas esta temporada, González lo tiene claro. “Hemos estado a un nivel muy alto. No podemos reprocharnos absolutamente nada, nos hemos vaciado y dejamos todo por dar caza al Llanera. Han hecho un auténtico temporadón, solo queda felicitarlos”. A sus 36 años, David lleva pleno de play-offs desde su llegada al primer equipo del Cova en 2024 y sabe muy bien cómo son este tipo de eliminatorias. “Como jugador también jugué unos cuantos, incluso alguno de ellos con futbolistas que ahora entreno”, comenta.

La ida será en el Marqués de la Vega de Anzo (domingo, 17:00 horas) ante un Mosconia que terminó la temporada regular en la quinta posición, con 25 puntos menos que los ovetenses. “Son un equipo que en agosto mucha gente daba por favorito para pelear incluso la primera plaza y, viendo el nivel de los jugadores, es normal que la gente lo piense. Quizá durante la temporada hemos sido más regulares, pero ya no sirve” y reitera que, en un play-off, “se pierden los favoritismos”, poniendo como ejemplo los últimos vencedores de la fase regional, L’Entregu y Lealtad, que llegaron a estas alturas como quintos, al igual que su próximo rival.

El factor "Rabanal", favorable al Cova

La receta del éxito en estas eliminatorias, según el técnico, pasa por “estar concentrado y ser capaces de minimizar los momentos malos, que los habrá” y para eso es importante tener futbolistas en la plantilla que sepan de qué va el asunto. “Tenemos futbolistas más contrastados que ya han vivido situaciones como estas y eso nos da más recursos y más poso”, añade. La “ligera ventaja” de ese segundo puesto para el Cova es que tendrá el factor campo a su favor y jugará la vuelta de sus eliminatorias en el Álvarez Rabanal, un fortín a lo largo del curso, donde solo ha perdido un encuentro (el último, ante el ya descendido Titánico. “Hemos sabido adaptarnos muy bien a las peculiaridades de la Tercera y en casa nos sentimos muy fuertes”, destaca. Además, el club se ha clasificado por segunda vez en su historia para disputar la Copa del Rey. “Al menos hemos tenido esos premios”.

La temporada pasada cayeron eliminados ante el Sporting Atlético en la primera ronda (0-3), pero este año las cosas se ven con más optimismo. “Llegamos mejor preparados”, confiesa González, que aún así tiene los pies en el suelo. “El haber hecho muchas cosas bien no te da la certeza de conseguir nada”. Según el técnico del Cova, el equipo cuenta con “más recursos” que el anterior curso y admite que han podido trabajar mejor el apartado físico. “La anterior se nos juntaron contratiempos y tuvimos que exprimir un montón a la gente, ahora hemos cuidado mucho a los jugadores este último tercio”.

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Esta temporada, en el cuerpo técnico de uno de los entrenadores más jóvenes de Tercera se unió un futbolista conocido por todos como Saúl Berjón, y González solo tiene buenas palabras. “Estoy muy bien rodeado, tengo un cuerpo técnico que es un lujo y son parte muy importante de todo lo que estamos consiguiendo”. Ahora, a tan solo seis partidos está el reto de regresar a Segunda Federación dos temporadas después del último descenso. “El club quiere pelear por lo máximo y, aunque no nos mete presión, nosotros nos marcamos una ambición muy alta, si no no estaríamos en esto”, destaca el entrenador, que habla sin tapujos de pelear por el ascenso, que sería “una recompensa a un montón de meses trabajando a muy buen nivel”.