Iñaki Cañal vuelve a competir después de meses marcado por su lesión en el Aquiles y lo hace con Los Ángeles en mente

Iñaki Cañal volverá a competir mañana después de varios meses condicionado por los problemas físicos. El velocista gijonés, que participó en los Juegos Olímpicos de París, reaparecerá en la segunda jornada de la Liga de Clubes de División de Honor, una cita que afronta como una primera toma de contacto antes de los grandes objetivos del verano.

Cañal lleva arrastrando desde finales de enero de 2025 unos problemas en el tendón de Aquiles que han marcado su preparación y competición durante los últimos meses. Pese a ello, el gijonés fue capaz de completar la temporada de invierno del pasado año y alcanzar el Europeo de pista cubierta de Apeldoorn, donde firmó una meritoria cuarta posición, quedándose a apenas 29 centésimas del podio en una final en la que uno de los atletas presentes estuvo posteriormente relacionado con problemas de dopaje.

Regreso progresivo tras los problemas físicos

Ahora, tras un periodo centrado en recuperarse y volver a coger ritmo competitivo, el atleta gijonés reconoce que todavía necesita "bastante entrenamiento", por lo que afronta estas primeras citas con prudencia. "Van a ser un poco de toma de contacto inicial, pero lo gordo vendrá después", explica.

La competición, asegura, servirá sobre todo para recuperar sensaciones. "El chip de la competición es diferente. Por mucho que entrenes en intensidad y todo eso, la adrenalina y la sensación de competir es inigualable", apunta.

Después de esta jornada de Liga en Barcelona, Cañal también tiene previsto disputar la Copa de Europa de clubes con el Playas de Castellón, una de las competiciones continentales más prestigiosas a nivel de clubes, antes de volver a una fase de mayor carga de entrenamiento con la mirada puesta en el Campeonato de España de julio.

Los Ángeles 2028, objetivo a largo plazo

Aunque todavía queda lejos, el gijonés tampoco esconde que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 aparecen en el horizonte de cualquier deportista de élite. "Todos estamos pensando en ello, no te voy a mentir. Es el objetivo a largo plazo donde nos queremos ver", admite. Sin embargo, prefiere mantener la cautela: "De aquí a 2028 pueden pasar tantas cosas… Hay que ir día a día, partido a partido".

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La prueba del próximo 16 de mayo corresponde a la segunda jornada de la Liga de Clubes de División de Honor, una competición estructurada en encuentros cuadrangulares entre equipos. Cañal competirá en la prueba de 200 metros.