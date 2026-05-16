Javi Rodríguez, técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras ganar al Gipuzkoa en el play-off: "Hemos tenido madurez"
El técnico gallego pone el foco en el siguiente encuentro: "No pensamos más allá"
El entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, Javi Rodríguez, reconoció estar "contento" por la victoria y por el partido que hizo su equipo ante un Gipuzkoa al que calificó como "uno de los que mejor juegan al baloncesto en la Liga".
La reacción del OCB tras el descanso
Para el entrenador del OCB, en el primer tiempo cometieron "errores defensivos" y permitieron que el rival capturara "rebotes ofensivos", algo que les hizo irse en muchos momentos por abajo en el marcador. En la segunda parte, el conjunto azul supo corregirlos: "Tiene mucho mérito ante un rival como el Gipuzkoa", apuntaba el técnico gallego.
Javi Rodríguez considera que fue muy importante la "madurez" que tuvieron sus jugadores en los momentos importantes: "Hemos sabido sufrir en defensa y mejorar en el rebote, lo que nos ha permitido correr".
El foco, en el segundo partido
El gallego no va más allá de lo que pueda suceder mañana domingo (17:00) en el segundo partido de la serie: "Este play-off es una oportunidad para ver cuál es nuestro límite, lo importante es haber ganado, pero eso no cambia nada, nos toca preparar el siguiente, corregir errores, y no pensamos nada más allá", zanjó el técnico de un Alimerka que golpeó primero en el play-off de ascenso.
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