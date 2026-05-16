El Lobas Oviedo Balonmano Femenino arrolla al Lleida y vuelve a lo más alto

El Lobas Oviedo Balonmano Femenino lo ha vuelto a hacer. Un club humilde, de cantera, que logra su tercer ascenso a la máxima categoría, la Liga Guerreras Iberdrola, tras derrotar por un contundente 31-17 al Lleida en un polideportivo Florida Arena que volvió a disfrutar con el equipo entrenado por Manolo Díaz y capitaneado por Celia Rojo y Carmen García-Calvo.

El reto de consolidarse en la élite

Es el tercer ascenso a la máxima categoría que logran y el siguiente reto que tienen por delante es el de mantenerse en esa dura élite, algo que aún no han logrado. Para ello necesitarán los apoyos y la ayuda que necesitan para ser la bandera femenina del balonmano asturiano.

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Un ascenso marcado por la emoción

Este ascenso es aún más especial por todo lo que ha pasado a lo largo del curso. Primero el fallecimiento de su presidente, fundador y alma mater del club, Javier Elósegui, y después el infarto que sufrió el entrenador desde hace ya muchos años, Manolo Díaz, un susto enorme y un golpe anímico al que supieron sobreponerse para llegar hasta la última jornada con la posibilidad de ascender. Una opción que han aprovechado.