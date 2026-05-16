Más de medio siglo en una caldera que se tiñó de azul: "Es una pasada ver al Oviedo Baloncesto aquí"
"Es una pista por donde ha pasado la historia del baloncesto", dicen los aficionados del conjunto asturiano en San Sebastián
Pegado al estadio de Anoeta, donde juega la Real Sociedad, hay un frontón legendario, el Atano III, una de las catedrales de la pelota vasca. Y un poco más allá, el Josean Gasca, nombrado así en memoria de una leyenda del baloncesto, impulsor de este deporte en el País Vasco y uno de los fundadores de la ACB. Un visionario que dejó una profunda huella en este deporte. Aquí jugó el desaparecido Askatuak y aquí comenzó en 2001 la historia del Gipuzkoa Basket, equipo con el que el Alimerka Oviedo se enfrenta por seguir adelante en los play-off de ascenso.
Una pista con historia
Este recinto, donde apenas caben 2.000 espectadores, ha visto pasar en el Memorial Josean Gasca, que falleció con tan solo 46 años en 1982, al Zalgiris Kaunas, con Sabonis y Kurtinaitis en sus filas, y a la Cibona de Zagreb, entrenada por Mirko Novosel y con un tal Drazen Petrovic en sus filas. También aquí, años más tarde, con el Gipuzkoa Basket, club fundado tras la desaparición del Askatuak, se vivió la gloria del ascenso a la ACB. En una ocasión con Oliver Arteaga, excapitán del OCB, el único jugador al que se le ha retirado la camiseta en el club asturiano, en sus filas y con un equipo que entrenaba Pablo Laso.
La afición asturiana disfruta del Josean Gasca
"Es una pista con mucho encanto, saber quién ha jugado aquí y poder ver ahora al Oviedo Baloncesto aquí jugando por el ascenso a la ACB es una pasada", dice Francisco Javier Bertrand, uno de los alrededor de cuarenta aficionados asturianos que se desplazaron hasta San Sebastián y que serán bastantes más mañana domingo. Este seguidor del OCB, con un montón de play-off a sus espaldas, disfrutó no solo del sabor de un polideportivo a la vieja usanza, más parecido a Pumarín que al Palacio, sino de ver a sus jugadores venirse arriba en un lugar en el que los elegidos de este deporte han dejado su huella.
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