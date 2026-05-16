Suárez Cohete puede con su vecino Ruiloba en el rally de la tierra de Utiel
Tres rallies y tres victorias. Así cuenta sus participaciones en el Nacional y Europeo el praviano José Antonio Suárez, Cohete, que ayer ganó el rally Ciudad de Utiel con el Skoda Fabia RS Rally2 y copilotado por Alberto Iglesias. A su espalda, el joven valor praviano Diego Ruiloba, que con el nuevo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no pudo acercarse a los cronos de su vecino.
Cohete impone su ritmo en Utiel
Separados por solo 1 segundo y 7 décimas al final de la primera etapa disputada el viernes, ayer Cohete imprimió un fuerte ritmo que Ruiloba no pudo seguir, aunque marcó varios scratchs intentando acercarse al futuro vencedor.
Sin exigirse al máximo, Ruiloba se llevó los valiosos puntos del TC+ y Cohete la visibilidad de su enorme velocidad en las zonas rápidas de los tramos de tierra cronometrados. Al final, 24 segundos y 6 décimas separaron a los dos pravianos, auténticos protagonistas de este rally, que aspira a ser puntuable para el Europeo en 2027.
La tercera plaza la defendió siempre el madrileño de Hyundai, Pepe López, al que un problema mecánico en el eje posterior le arrebató esa posición en favor del catalán Sergi Pérez (GR Yaris Rally2). Con Alberto Iglesias y Ángel Vela aferrados a las primeras plazas entre los copilotos asturianos, fueron Enrique Velasco y David de la Puente los que ocuparon las siguientes posiciones acompañando a Álex Español y Pablo Fernández en el Fiesta Rally3 y 208 Rally4, respectivamente. La próxima cita del nacional será el 13 y 14 de junio en Orense, donde también saldrán Javier Pardo y Jorge Cagiao.
Mario Asenjo domina en La Cobertoria
Por otro lado, Mario Asenjo, con barqueta Nova NP03, ganó ayer la séptima edición de la subida a La Cobertoria, en la que el podio lo completaron Jairo Pesquera, con Nova NP01, y Adrián Artidiello, con Silver Car S3. La victoria entre los turismos fue para Hugo Martínez, con Hyundai i30N TCR.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- El plan estrella del Principado para reducir los atascos en Oviedo: un tercer carril y mejoras en los enlaces de la autovía
- Cuenta atrás para la reapertura del Hotel Truita en el centro de Cangas del Narcea