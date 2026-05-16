El Telecable jugará la final de su Copa de la Reina tras ganar al Bembibre en una actuación brillante (5-2)

Telecable y Vila-Sana reeditarán su rivalidad en la final de la Copa de la Reina de hockey sobre patines que se celebra en Gijón. El conjunto gijonés se hizo acreedor de estar en el partido que decide el título tras una actuación redonda en las semifinales ante el Bembibre. Partiendo de nuevo de una solidez encomiable, al igual que en el encuentro de los cuartos de final, la buena lectura de juego y la calidad hicieron el resto para golear a un desbordado Bembibre, que, pese a todo, luchó hasta el final. El marcador holgado permitió a Natasha Lee dar descanso en los minutos finales a sus piezas más decisivas. La relajación final le costó los goles bercianos.

Pronto se le pusieron las cosas de cara al equipo local. No habían transcurrido ni tres minutos cuando María Igualada filtraba un pase que Nuria Almeida, tras un gran control, introducía en la portería. Una gran señal para un Telecable que en los cuartos de final había mostrado una solidez defensiva encomiable. Efectivamente, el tanto sirvió para marcar la pauta del partido. El conjunto gijonés cerró muy bien los espacios, disputó todas las bolas sueltas con brío (algunas veces incluso en demasía) y aprovechó los robos para salir con rapidez, sobre todo por parte de Mariona Colomer y de Nuria.

Marta Piquero rozó el dos a cero en un lanzamiento demasiado centrado que repelió Fernanda Tapia, antes de que Natasha Lee empezara con las rotaciones, más extensas que en la jornada del viernes. Entraron en pista Ana Catarina, Angy Fernández, Candela Gallo y Laia Juan, todas las disponibles a excepción de la otra portera, la joven Aine Pérez.

El Bembibre, que no le perdió la cara al partido a pesar de la situación desfavorable, también tuvo opciones claras. La mejor, a cargo de Txell Gimeno, que remachó sobre la marcha una bola elevada que salió ligeramente desviada. El dominio berciano se acentuó tras la tarjeta azul mostrada a Ana Catarina. Contra tres jugadoras de campo, el Bembibre jugó mejor de lo que acostumbran los equipos en estas situaciones, y una buena circulación de bola les dio una ocasión meridiana, frustrada por Viki Caretta.

De nuevo con cuatro jugadoras de pista, el Telecable recuperó la estabilidad y se lanzó a por el segundo, que consiguió en una penetración de Mariona por el lado derecho del ataque local. Su pase lo recibió María Igualada, que a la segunda conseguía batir a Tapia. Con el dos a cero se llegó al descanso.

En la segunda parte el partido quedó sentenciado rápido con el tercero. Un jugadón de Marta Piquero que, cuando parecía que se había pasado de frenada, encontró desmarcada a María Igualada, que batió a Fernanda Tapia. El tercero tanto trajo unos minutos de descontrol, en los que el Bembibre tuvo hasta un dos contra la portera desperdiciado por Laura Porta. Pero los contragolpes del Telecable eran cada vez más peligrosos y asi llegaron los otros dos tantos locales, de bella factura. El cuarto, en una jugada de tiralíneas entre Candela, Nuria y María Igualada, que terminó en asistencia de esta última para el gol de Ana Catarina. La propia portuguesa cerró la cuenta, en otro detalle de calidad, tras elevarse la bola y rematarla de forma inapelable en un rechace a gran jugada de Candela Gallo.

Con todo resuelto, y las jugadoras más importantes del Telecable en el banquillo, el Bembibre se lanzó al ataque a tumba abierta y marcó por dos veces, por medio de Beariz Pereira y Joana Xicota.