El Vila-Sana venga su derrota en la semifinal europea, tumba al Fraga (0-2) y es finalista de la Copa en Gijón

El Vila-Sana se convirtió en el primer finalista de la Copa de la Reina de hockey sobre patines que se está celebrando en Gijón al vencer en la semifinal al Fraga, vengando así la derrota sufrida en la semifinal de la Champions League en Coimbra el pasado viernes. Si en aquella oportunidad el partido terminó en empate y se resolvió a favor del equipo oscense en los lanzamientos de penalti, en esta oportunidad el equipo catalán se echó en brazos de la calidad de sus jugadoras determinantes para vencer por 0-2.

El encuentro resultó muy intenso e igualado, como cabía esperar del nivel de ambos equipos, de los mejores del mundo, y despertó el interés de los aficionados locales, que acudieron en buen número a pesar de que se disputaba antes que el del Telecable. A falta de diez minutos para la conclusión de la primera parte, Luchi Agudo, argentina exjugadora del Telecable, marcó el primero. Aina Florenza tuvo la oportunidad de incrementar la diferencia en una falta directa, pero falló.

Noticias relacionadas

La segunda parte subió varios niveles de emoción e intensidad, con acercamientos a ambas porterías que nadie acababa de culminar. A medida que se acercaba el final, los riesgos que fue tomando el Fraga abrían más espacios para el Vila-Sana, que empezó a disfrutar de varias oportunidades claras. En una de ellas, una bola suelta la cazó Aina Florenza para rematar a la media vuelta y colocar el segundo. El Fraga tuvo su oportunidad de apretar el final, pero Aina Arxe desperdició un penalti y ya nada varió hasta el final.