La afición del Alimerka Oviedo Balonceto le da color al Gasca y se vuelve a casa con la segunda

El Alimerka Oviedo estuvo muy bien arropado por su afición en el segundo partido del play-off por el ascenso a la ACB en la cancha del Gipuzkoa Basket. Los gritos de "¡Oviedo, Oviedo!" dominaron por momentos el ambiente.

La afición azul se hizo notar en el Josean Gasca

Y es que más de un centenar de seguidores azules se acercaron al Josean Gasca, el pequeño recinto en el que disputa sus partidos el conjunto vasco, donde se pudieron ver camisetas y bufandas de un OCB que esta temporada está transmitiendo muchas cosas, y todas positivas.

Aficionados del Oviedo Baloncesto, en las inmediaciones del Gasca. | A. L.

Era además domingo, a las cinco de la tarde, lo que daba margen de maniobra para el desplazamiento, algo mucho más difícil el viernes, día laborable, a las siete y media de la tarde. La victoria del equipo azul en ese primer envite disipó las dudas de muchos, que al final se decidieron a viajar para empujar al equipo de Javi Rodríguez a sumar la segunda y quedarse a una de pasar de ronda.

San Sebastián, teñida de deporte y de azul

En San Sebastián se encontraron los visitantes asturianos con una ciudad volcada con el deporte, pintada con los colores de la Real Sociedad, que jugaba frente al Valencia justo al lado del polideportivo Josean Gasca nada más concluir el partido entre Gipuzkoa y Alimerka Oviedo. Todos los tonos posibles de azul se mezclaron entre un río de gente que, pasadas ya unas cuantas semanas, aún celebra la victoria del equipo donostiarra en la final de la Copa del Rey de fútbol.

El día, algo menos desapacible que el viernes, también acompañó a una afición que se ha contagiado del buen rollo que se respira en un Alimerka Oviedo que reniega de su papel de intruso en estos play-off de ascenso a la ACB. La temporada de aterrizaje en el Palacio de los Deportes está siendo histórica, por lo que está haciendo el equipo en la cancha y por lo que está sucediendo en la grada. Lo comprobará todo el que asista el viernes (20:00 horas) al tercer partido que se va a disputar en el remozado recinto deportivo de la capital asturiana.

Una afición emocionada con el OCB

En San Sebastián, los seguidores azules reconocían estar vibrando con lo que está logrando el equipo esta temporada. "Llegar al play-off y ganar los dos primeros partidos es algo que ni el más optimista esperaba", reconocía David Antas, uno de los que llegó el viernes a San Sebastián y se ha quedado durante todo el fin de semana en la capital de Guipúzcoa.

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Rubén Rodríguez, el habitual "speaker" en los partidos del OCB en el Palacio, fue otro de los que quiso acompañar al equipo en su desplazamiento a San Sebastián. Seguidor del equipo de Oviedo desde hace dos décadas, casi desde su fundación, aseguró estar "emocionado" por todo lo que está haciendo el equipo asturiano esta temporada. Un OCB que le hace rememorar los momentos más especiales vividos en Pumarín: "Creo que desde la primera temporada en LEB Oro no me emocionaba tanto con el equipo".