Un Alimerka Oviedo venido arriba vuelve a ganar en San Sebastián y está a una victoria de avanzar en el play-off de ascenso (75-83)

El equipo asturiano cuaja otra gran actuación en el Josean Gasca y puede finiquitar la eliminatoria el viernes en el Palacio de los Deportes, donde en caso de perder tendrá otra oportunidad el domingo (17:00 horas). Gran partido, con emoción hasta el final, pero que los de Oviedo dominaron desde el principio, siempre por delante el marcador.

El Alimerka Oviedo está de dulce y da la sensación de que nada le puede salir mal en estos momentos. El equipo de Javi Rodríguez volvió a ganar este domingo en el polideportivo Josean Gasca de San Sebastián, donde ya se impuso el viernes al Gipuzkoa Basket por 79-93, y está a una sola victoria de pasar la eliminatoria de cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB y plantarse en la Final a 4 en la que se decidirá, en una semifinal y una final a partido único, la segunda plaza en la máxima categoría. La primera fue para el Obradoiro como campeón de Primera FEB.

El Palacio puede dictar sentencia

La primera oportunidad para lograr esa clasificación la tendrá el equipo que entrena Javi Rodríguez el viernes (20:00 horas) en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde se espera un lleno espectacular. En el caso de que el equipo asturiano pierda el viernes, tendrá una nueva oportunidad en casa el domingo siguiente, a las 17:00 horas, de nuevo en el Palacio.

El equipo asturiano volvió a mostrar las señas de identidad que le han hecho reconocible durante toda la temporada y que le han permitido ser la gran revelación de la temporada en Primera FEB. Muchos eran los que le colocaban entre los candidatos a pelear por el descenso y ellos se han empeñado en darle la vuelta a todas esas predicciones para, a pesar de ser uno de los presupuestos más bajos, luchar por estar entre los mejores de la competición.

Identidad, defensa y una baja pendiente

Esas señas de identidad que se volvieron a ver en el Gasca son velocidad, intensidad, una defensa agresiva, intentando cortar las líneas de pase. Especialmente importante en esta ocasión era frenar a Ngom, pívot senegalés de 2,18 metros que les hizo mucho daño en el primer encuentro y al que los interiores azules, Faure y Cosialls, intentaron que no le llegaran tantos balones. Lo consiguieron en parte y también que la batalla por el rebote no se decantara del lado vasco con claridad.

Todo ello tuvo que hacerlo el equipo de Oviedo sin el concurso de Dan Duscak, que sufrió unas molestias tras el primer partido de la eliminatoria que le han dejado fuera de juego en el segundo, pendiente de hacerse pruebas esta próxima semana y determinar si podrá regresar el viernes con el equipo asturiano.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, el Alimerka Oviedo se va de San Sebastián con una sonrisa y con la eliminatoria muy a su favor, a tan solo una victoria de colarse en una fiesta en la que, como en la canción del añorado Jorge Ilegal, nadie les había invitado.