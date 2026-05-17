El Caudal y el Sporting Atlético firman las tablas en un duelo con alternativas: todo se decidirá en Mareo

El Caudal y Sporting Atlético empataron sin goles en el Hermanos Antuña (0-0), en un duelo de máxima igualdad en la ida de semifinales del play-off. Fue un encuentro cerrado, típico a estas alturas de temporada, con ocasiones para ambos bandos que pudieron cambiar el desenlace del choque.

Con hasta dos novedades por cada lado (Sergio Ordóñez y Kike Fanjul por el Caudal, y Oyón y Conde por el Sporting) saltaron al césped ambos equipos, que se mantuvieron el respeto durante los primeros compases. De hecho, hubo que esperar al ecuador del primer tiempo para ver la primera ocasión. Bruno Rubio probó fortuna con un remate a puerta y después Conde obligó a intervenir por primera vez al meta caudalista, Álex González. La primera llegada de los mierenses fue a través de Borja Rodríguez, que lanzó un misil que Mario Ordóñez tuvo que quitarse de encima con los puños, aunque la más clara fue para Cárcaba, que con todo a su favor envió el balón desviado.

Tras el paso por los vestuarios se mantuvo el guion, aunque ambos equipos trataron de dar un paso adelante. Pese a los cambios, el juego seguía siendo tosco, y las mejores ocasiones llegarían en la recta final. Ya en el añadido, en el 92’, Julio Delgado tuvo la más clara para el Caudal. Su remate de cabeza al palo largo lo salvó Mario Ordóñez con una gran intervención y, a la contra, el Sporting pudo dar un golpe de gigante en la eliminatoria, pero Borja Rodríguez, muy atento, logró evitar el tanto rojiblando, que helado el feudo mierense.

Noticias relacionadas

Un empate sin goles que, visto lo visto sobre el césped del Hermanos Antuña, puede considerarse justo por lo ofrecido por ambos clubes. Todo se decidirá en la vuelta, el próximo domingo en la Escuela de Fútbol de Mareo (12:00 horas), donde un empate al término de la prórroga valdría a los rojiblancos para conseguir el pase a la final regional.