Iñaki Cañal gana la prueba de los 400 metros en la Liga de Clubes

Iñaki Cañal ganó en la prueba de 400 metros de la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes de División de Honor que se está disputando en Cornellá. El gijonés hizo la mejor marca de la temporada, con un tiempo de 46.50. Cañal volvió a competir después de varios meses condicionado por los problemas físicos. Cañal lleva arrastrando desde finales de enero de 2025 unos problemas en el tendón de Aquiles que han marcado su preparación durante los últimos meses. "Va a ser un poco de toma de contacto inicial, pero lo gordo vendrá después", explicaba Cañal esta semana.