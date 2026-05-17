Oferta especial
Iñaki Cañal gana la prueba de los 400 metros en la Liga de Clubes
Iñaki Cañal ganó en la prueba de 400 metros de la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes de División de Honor que se está disputando en Cornellá. El gijonés hizo la mejor marca de la temporada, con un tiempo de 46.50. Cañal volvió a competir después de varios meses condicionado por los problemas físicos. Cañal lleva arrastrando desde finales de enero de 2025 unos problemas en el tendón de Aquiles que han marcado su preparación durante los últimos meses. "Va a ser un poco de toma de contacto inicial, pero lo gordo vendrá después", explicaba Cañal esta semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- El plan estrella del Principado para reducir los atascos en Oviedo: un tercer carril y mejoras en los enlaces de la autovía
- Cuenta atrás para la reapertura del Hotel Truita en el centro de Cangas del Narcea