Jairo Junquera y "Kepler de Maeza" repiten en el Chas
El Regional celebra hoy su última jornada en las instalaciones ecuestres gijonesas tras unos intensos días de competición
N. l.
Jairo Junquera, a lomos de "Kepler de Maeza", y Guillermo González, montando a "Tempo di Silenzio Mesie", se impusieron en las pruebas de caballos de seis y siete años que se celebraron ayer en el Chas después de que se tuvieran que posponer el viernes por las malas condiciones meteorológicas. Ambas pruebas pertenecen al calendario del Campeonato de Asturias de saltos que se celebra en la instalación ecuestre gijonesa.
El binomio formado por Junquera y "Kepler de Maeza" superó a los que compusieron Javier Gutiérrez con "Love Night Jr." y Marcos Díaz y "Dicarema PS". Por lo que se refiere a la prueba para caballos de siete años, González y "Tempo di Silenzio Mesie" ocuparon el primer puesto por delante de Ari González y "Miata Key Sr. Z" y Pablo Medal con "Babaloo de Ost".
En clásicos de tercera categoría, sobre 1,30 de altura, el triunfo fue para Igor Maestre, que montaba a "Chicago van de Bleukhoeve Z". Le siguieron Guillermo González a lomos de "Com Cerena SB Z" y el vasco Kevin González de Zárate con "Chacfly´s Baloua PS".
También en clásicos, pero sobre 1,20, venció el binomio formado por el jinete Joseba Espinosa y el caballo "Clarín 7", que invirtieron en el recorrido menos tiempo que Igor Maestre con "Airin SFM" y que Ane López, amazona vasca que fue tercera con "Elinka de Riverland" y cuarta con "Macao".
En clásicos sobre 1,10, el primer puesto lo consiguió Virginia Ouzande con "Wunder D", que mejoró a Alexandra Castro con "Duska" y a Rocío García con "Reno de Luisiana". El campeonato llega hoy a su fin con pruebas de alevines, infantiles, juveniles y adultos, con abundante presencia de ponis y la prueba para clásicos sobre 1 metro de altura.
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