Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Hay que jugar muy bien para ganar al Gipuzkoa"

El que esperara a un Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, eufórico por la victoria del conjunto asturiano, la segunda consecutiva, en el play-off de ascenso a la ACB estaba muy equivocado. "El viernes es el siguiente partido, vamos a jugar un duelo de play-off en Oviedo, que hace mucho tiempo que no lo hay en la ciudad; pero para nosotros simplemente es el siguiente que nos toca y tenemos una semana para prepararlo", zanjó el técnico gallego.

Javi Rodríguez destacó la dificultad que tiene superar a un rival como Gipuzkoa Basket. "Nos han apretado hasta el final, pero hemos sabido sufrir, los partidos duran 40 minutos y ellos tienen mucho mérito porque no se han rendido nunca, hay que darle mucho mérito a Gipuzkoa por luchar como han luchado", añadió.

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De su equipo dijo que hicieron "un buen baloncesto" y que lo que sucedió en la segunda parte, cuando el equipo vasco les apretó mucho, considera que es "lo normal": "Hemos intentado hacer la mejor defensa posible en medio del ambiente que se ha generado en el polideportivo Josean Gasca de San Sebastián".